Erdoğan: Türk Dış Politikasıyla İlgili İddialar Temelsiz - Son Dakika
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Erdoğan: Türk Dış Politikasıyla İlgili İddialar Temelsiz

07.06.2023 10:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin etki alanının genişlediğini ve Türk dış politikasıyla ilgili iddiaların temelsiz olduğunu belirtti. Yunan basını ise Erdoğan'ın sözlerini manşetlerine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve 4 saat 20 dakika süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN: TÜRK DIŞ POLİTİKASIYLA İLGİLİ İDDİALAR TEMELSİZ

Erdoğan, hükümetleri döneminde Türkiye'nin etki alanının ulaştığı yerlerin de ortaya çıktığının altını çizerek, "Siyaset gibi diplomasiyi de eski dar kalıp okuyanların Türk dış politikasıyla ilgili iddialarının temelsiz olduğu anlaşılmıştır. Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğuna 780 bin kilometrekareden çok daha geniş bir ülke olduğuna bir kez daha şahitlik ettik. Siyasi görüş fark etmeksizin 85 milyonun tamamının bundan onur ve gurur duymasını temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.

YUNAN BASINI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ MANŞETTEN VERDİ

Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Pek çok televizyon ilk kabinedeki açıklamalara geniş yer verirken gazeteler de manşetlerini Erdoğan'a ayırdı. Kathimerini "Erdoğan: Türkiye sınırlarından büyüktür" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Yunan gazete "Bugünkü kabine toplantısının ardından konuşan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin coğrafi sınırlarından daha büyük olduğunu savundu" dedi. Aynı haberde Erdoğan'ın açıklamalarına da geniş yer verildi.

"MESAJLARI TUTUM DEĞİŞİKLİĞİNE İŞARET EDİYOR GİBİ GÖRÜNMÜYOR"

"Recep Tayyip Erdoğan duruşunu değiştirmişe benzemiyor: Türkiye 780.000 km2'den büyük" başlığını atan Skai "Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajlar herhangi bir tutum değişikliğine işaret ediyor gibi görünmüyor" yorumunda bulundu. Yunan Ethnos "Erdoğan yine sınırlarını aşan bir Türkiye'den bahsetmekten geri kalmadı" dedi. İeidiseis "Dış politika açısından Erdoğan, Türkiye'nin kendi yönetimleri sırasındaki etki alanının boyutunun da ortaya çıktığını vurguladı" dedi.

"ÜST DÜZEY POZİSYONLARA YENİ ATAMALARI DUYURDU"

Yunan NewsBomb ise yeni atamaları mercek altına aldı "Türkiye: Erdoğan'ın yeni şahinleri" başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi; "Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pazartesi günü Genelkurmay Başkanı ile Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı da dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey pozisyona yeni atamalar duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre Erdoğan, güvenlik ve dış politika başdanışmanı olarak Akif Kakatai Kılıç'ı atadı. Geçici Genelkurmay Başkanlığı görevine Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı (TSK) Başkanı Musa Avsever'i atadı."

YORUMLAR (1)
  • Hamit Gündoğdu: Türkiye'nin ne iç nede dış politikası yok. Seçim öncesi bastırılmış bir ekonomik tablo gün yüzüne çıkmaya başladı. şaşırmayın döviz ve altında yükseliş yeni değil seçimden önceki tablonun yansıması olup daha acı bir tablo bizleri beklemektedir. Dışarıda 1.9 milyon, içeride 1.5 milyon yabancı oy kullanıp Türkiye'nin kaderini belirlemiştir. Esasen kazandıkları bir seçimde yoktur. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Kabine Değişikliği, Yunanistan, Atina, Dünya, Güncel, Son Dakika

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