Erhürman: Ciddiyet Eksik - Son Dakika
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Erhürman: Ciddiyet Eksik

Erhürman: Ciddiyet Eksik
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Cumhurbaşkanı Erhürman, Guterres'in ziyareti sonrası süreçte ciddiyetin eksik olduğunu vurguladı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ziyaretinin ardından başlayan tartışmalara ve sürece ilişkin, "Her türlü atraksiyon var. Her şey fazlasıyla var, bir ciddiyet eksik" değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres'in ziyareti sonrası sürece dair açıklama yaptı. Güney ve kuzeyde farklı atraksiyonlar yaşandığını ifade eden Erhürman, fotoğraflar üzerinden yapılan yorumlara, protokol dışı ziyaretlere ve iç politikaya yönelik manipülasyonlara dikkati çekti. Süreçte ciddiyet eksikliği olduğunu vurgulayan Erhürman, "Her türlü atraksiyon var! Güneyde, kuzeyde fotoğraflar üzerinden tribüne açıklamalar, vücut dili çalışmaları, protokol bilmeyen ziyaretler... İç politika için manipülasyonlar, ezberler, daha neler neler... Her şey fazlasıyla var, bir ciddiyet eksik" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında 5+1 görüşmelerine de değinen Erhürman, ilgili metinlerin yorum yoluyla değiştirilme çabaları olduğunu belirtti. Halkın çözüm iradesinin ve verilen sözlerin kendileri için yol gösterici olduğunun altını çizen Erhürman, "Görüşmek isteyen herkesle doğru çerçeve içinde görüşüp, dinlemek isteyen herkese anlatarak yolumuza çok çalışarak ve ciddiyetle devam ediyoruz. Çocuklarımız için..." dedi.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

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