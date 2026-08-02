62 yaşındaki Hülya Avşar bikinili paylaşımıyla dikkat çekti - Son Dakika
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62 yaşındaki Hülya Avşar bikinili paylaşımıyla dikkat çekti

62 yaşındaki Hülya Avşar bikinili paylaşımıyla dikkat çekti
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62 yaşındaki Hülya Avşar, yaz tatilini geçirdiği Ayvalık'tan bikinili karelerini sosyal medya hesabında paylaştı. Sahilde çocuklarla vakit geçirdiği doğal anları da paylaşan Avşar'ın fit görüntüsü ve tatil pozları kısa sürede magazin gündeminde geniş yer buldu.

Yaz aylarını her yıl olduğu gibi Ayvalık'ta geçiren Hülya Avşar, tatiline ilişkin yeni karelerini sosyal medya hesabından yayımladı. Paylaşılan fotoğraflarda Avşar'ın kumsalda çocuklarla vakit geçirdiği, deniz kenarında oturduğu ve sahilde dinlendiği anlar yer aldı.

62 yaşındaki Hülya Avşar bikinili paylaşımıyla dikkat çekti

Ekteki fotoğraflarda Avşar'ın beyaz bikinisi ve hasır şapkasıyla doğal bir görünüm sergilediği görülürken, çocuklarla kumda sohbet ettiği ve keyifli anlar yaşadığı dikkat çekti.

62 yaşındaki Hülya Avşar bikinili paylaşımıyla dikkat çekti

62 YAŞINDAKİ GÖRÜNÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

62 yaşındaki sanatçının fit görüntüsü ve doğal tatil kareleri takipçilerinin ilgisini çekti. Hülya Avşar'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, magazin sayfalarında da geniş yer buldu.

62 yaşındaki Hülya Avşar bikinili paylaşımıyla dikkat çekti

YAZ AYLARINI AYVALIK'TA GEÇİRİYOR

Hülya Avşar, uzun yıllardır yaz sezonunu Ayvalık'taki evinde geçiriyor. Daha önce de tatilinden yaptığı bikini ve spor paylaşımlarıyla gündeme gelen Avşar, bu kez sahilde çekilen doğal karelerini takipçileriyle buluşturdu.

62 yaşındaki Hülya Avşar bikinili paylaşımıyla dikkat çekti

Hülya Avşar, Ayvalık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Hülya Avşar 62 yaşındaki Hülya Avşar bikinili paylaşımıyla dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 62 yaşındaki Hülya Avşar bikinili paylaşımıyla dikkat çekti - Son Dakika
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