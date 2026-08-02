Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklif! Şüpheli emniyete böyle getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklif! Şüpheli emniyete böyle getirildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde genç bir kadına ahlaksız teklifte bulunduğu gerekçesiyle "Cinsel taciz" suçundan gözaltına alınan C.A.'nın emniyete getirildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Şüpheli hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda yürüyen genç bir kadına ahlaksız teklifte bulunduğu gerekçesiyle büyük tepki çeken C.A.'nın gözaltına alındıktan sonra emniyete getirildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Şüpheli hakkında "Cinsel taciz" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

SOKAK ORTASINDA AHLAKSIZ TEKLİFTE BULUNDU

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Yolda yürüyen genç kadının cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntülerde, bir şahsın önce kadına ne iş yaptığını sorduğu görüldü. Genç kadının "Ben öğrenciyim" yanıtını vermesinin ardından şüpheli, "Parayla beraber oluyor musunuz?" diyerek ahlaksız teklifte bulundu. Görüntülerin paylaşılması kısa sürede büyük tepki topladı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Kamuoyunda infial oluşturan görüntülerin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde görüntülerdeki kişinin kimliği tespit edildi. Başsavcılık, şüphelinin C.A. olduğunu açıklarken, hakkında "Cinsel taciz" suçundan gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINIP EMNİYETE GETİRİLDİ

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen emniyet ekipleri, C.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturmaya ilişkin yeni ortaya çıkan görüntülerde, şüphelinin polis ekipleri eşliğinde emniyete getirildiği anlar yer aldı.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

"Cinsel taciz" suçundan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, Güncel, Gebze, Son Dakika

Son Dakika Gebze Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklif! Şüpheli emniyete böyle getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Sonra serbes bukadar basit 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler Muğla'daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler
Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı
Fas’tan İspanya’nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı Fas'tan İspanya'nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı
Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı
A101’in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA’yı resmen satın aldı A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı
Altay’a kayyum atanıyor Altay’a kayyum atanıyor
TCMB’den Döviz Dönüşüm Desteğine Yeni Düzenleme TCMB'den Döviz Dönüşüm Desteğine Yeni Düzenleme
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

08:55
Trabzonspor’dan futbol dünyasını sarsacak transfer Mohamed Salah geliyor
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor
08:44
62 yaşındaki Hülya Avşar bikinili paylaşımıyla dikkat çekti
62 yaşındaki Hülya Avşar bikinili paylaşımıyla dikkat çekti
08:37
125 yıllık köklü Türk bankası ABD’li şirkete satıldı
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
07:56
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor Bu kez Pendik’te kaydedildi
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi
07:52
Trump geri adım attı İran saldırıları son anda durduruldu
Trump geri adım attı! İran saldırıları son anda durduruldu
06:30
Bakırköy’de parkta uygunsuz davranışlarda bulunan 2 kişi gözaltına alındı
Bakırköy’de parkta uygunsuz davranışlarda bulunan 2 kişi gözaltına alındı
01:30
Otomobiliyle motosiklete çarptı, kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı
Otomobiliyle motosiklete çarptı, kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı
00:51
Turistleri taşıyan uçak düştü 13 kişi hayatını kaybetti
Turistleri taşıyan uçak düştü! 13 kişi hayatını kaybetti
00:15
Seyyar satıcıdan çocuğunun yanında anneye tepki çeken sözler: Bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun
Seyyar satıcıdan çocuğunun yanında anneye tepki çeken sözler: Bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun
23:57
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Dönemin Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Dönemin Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan tutuklandı
21:47
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 09:03:23. #7.13#
SON DAKİKA: Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklif! Şüpheli emniyete böyle getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.