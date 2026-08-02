Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin - Son Dakika
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Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin

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Bir dönem ekranlara damga vuran 'Kadın' dizisinde 'Nisan' karakterine hayat veren genç oyuncu Kübra Süzgün, sosyal medyada paylaştığı bir videoda eski rol arkadaşı Özge Özpirinçci hakkında çok ağır iddialarda bulundu. Gözyaşları içinde Özpirinçci'ye seslenen Süzgün, 7 yıl önce kendisinin ve ailesinin çetelere yem edildiğini öne sürerek "Seni tanıdığım günden beri ne çocukluğumu yaşayabildim, ne de genç kızlığımı yaşayabildim. Biz her gün ailecek 'bizi ne zaman öldürürler' diye bekledik" dedi.

Televizyon dünyası, genç oyuncu Kübra Süzgün'ün sosyal medyaya düşen sarsıcı videosuyla çalkalanıyor. Geçmişte reyting rekorları kıran 'Kadın' dizisinde, Özge Özpirinçci'nin canlandırdığı 'Bahar' karakterinin kızı 'Nisan'ı oynayan Kübra Süzgün, yıllar sonra eski rol arkadaşına yönelik şok edici suçlamalarla gündeme geldi.

Yayınlanan videoda oldukça üzgün olduğu ve gözyaşlarına hakim olamadığı görülen Süzgün, Özpirinçci'yi kendisini ve ailesini tehlikeye atmakla suçladı.

"HER GÜN BİZİ NE ZAMAN ÖLDÜRÜRLER DİYE BEKLEDİK"

Genç oyuncu, iddialarını dile getirdiği videoda şu sarsıcı ifadeleri kullandı: "Özge Özpirinçci, beni tanıdın mı? Hani 'Kadın' dizisinde Nisan olarak oyunculuk yapan Kübra ben. Hani 7 yıl önce beni ve ailemi çetelere yem ederek kaçıp gittiğin Kübra ben. Seni tanıdığım günden beri ne çocukluğumu yaşayabildim, ne de genç kızlığımı yaşayabildim. Biz her gün ailecek 'bizi ne zaman öldürürler' diye bekledik. Benim babam o çetelerle savaşmak için neyi var neyi yoksa hepsini sattı ve ölümüne savaştı. Hala da bizi korumak için savaşıyor da."

"ALLAH'A ŞİKAYET EDECEĞİM"

Açıklamalarının devamında Özpirinçci'ye sitem dolu sözlerle yüklenen Süzgün, sözlerini şöyle tamamladı: "Ve umarım sen de Bodrum'da çok güzel eğleniyorsundur. Ama Allah'tan tek bir dileğim var; bana ve aileme bu dünyada yaşattıklarının 100 katını Allah'ım inşallah sana da yaşatırken bana da göstermeyi nasip etsin. Ama eğer göremezsem, seni Allah'a şikayet edeceğim. Ve umarım bu dünyada veremediğin hesabı, Allah'ın huzurunda verirsin."

GÖZLER ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'DE

Ortaya atılan bu vahim iddiaların ardından, gözler hedefteki isim olan Özge Özpirinçci'ye çevrildi. Ünlü oyuncudan iddialara yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Özge Özpirinçci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Özge Özpirinçci Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Desperado null Desperado null:
    ünlü olmanin bir bedeli olacak illaki 3 2 Yanıtla
  • muratcil717@gmail.com [email protected]:
    Yeni rol bekliyor ama oyunculuk sıfırın altında boşuna beklemesin 2 3 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    yawww ülke zaten karışık bir de sen çıkma başımıza. 7 yıl önce nerdeydin diye sorarlar adama 3 1 Yanıtla
  • Yusuf Şirin Yusuf Şirin:
    Özge bununla ilgili daha önceden açıklama yapmıştı zaten. Tekrar niye gündeme getiriyor 2 0 Yanıtla
  • Zafer El Zafer El:
    Amin pirenses Allah dualarını kabul etsin 0 0 Yanıtla
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