Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor - Son Dakika
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Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Trabzonspor\'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor
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Trabzonspor, Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah ile prensip anlaşmasına vardı. Bordo-mavililerin, 34 yaşındaki Mısırlı yıldıza 2 yıllık 17 milyon euro maaş ve bonuslar içeren teklif sunduğu, Salah'ın önümüzdeki hafta Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeye imza atmasının planlandığı belirtildi. Ayrıca yıldız futbolcunun bugün Amr Diab konseri için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Trabzon spor, dünya futbolunda ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili ekip, Liverpool ile yollarını ayıran Mohamed Salah'ın temsilcisi Ramy Abbas ile masaya oturdu.

Beşiktaş ile mali şartlarda anlaşma sağlayamayan 34 yaşındaki Mısırlı yıldız için resmi görüşmeleri hızlandıran Trabzonspor yönetimi, transferde önemli mesafe kat etti.

17 MİLYON EUROLUK TEKLİF KABUL GÖRDÜ

Trabzonspor'un, Mohamed Salah'a yıllık 17 milyon euro maaş ve performans bonuslarını içeren 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Ramy Abbas'ın bu teklifi Salah'a ilettiği, yapılan kısa görüşmenin ardından tarafların prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.

Anlaşmada forma satışlarından pay maddesinin yer almadığı, buna karşın Adidas ile ticari iş birlikleri konusunda ayrıca görüşmeler yapılacağı öğrenildi.

Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TRABZON'A GELMESİ BEKLENİYOR

Transferde son pürüzlerin giderilmesinin ardından Mohamed Salah'ın önümüzdeki hafta Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeye imza atmasının planlandığı belirtildi.

MISIR'IN ULUSAL KAHRAMANI

Sadece futbolculuğuyla değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiren Mohamed Salah, Mısır'da milyonlarca kişi tarafından ulusal bir ilham kaynağı olarak görülüyor.

BBC Spor'a verdiği röportajda, "Tüm Mısırlıların kendilerini geliştirmek için benim yolumu izlemelerini istiyorum." diyen yıldız futbolcu, kurduğu Muhammed Salah Yardım Vakfı aracılığıyla yetimlere, dul kadınlara, ihtiyaç sahiplerine ve hastalara destek sağlıyor.

MÜSLÜMAN DÜNYASININ EN ÖNEMLİ SEMBOLLERİNDEN BİRİ

Mohamed Salah, yalnızca Liverpool'un değil, Avrupa'nın, Afrika'nın ve Arap dünyasının en sevilen sporcularından biri olarak gösteriliyor. Kariyeri boyunca sergilediği performans ve saha dışındaki duruşuyla dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için rol model kabul edilen Salah, disiplinli yaşamı ve yardım faaliyetleriyle de öne çıkıyor.

Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

REKORLARIN SAHİBİ

Liverpool kariyerinde sayısız başarıya imza atan Mohamed Salah, Premier Lig tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

Mısırlı yıldız;

- Premier Lig'de 193 gole ulaşarak ligin en golcü dördüncü futbolcusu oldu.

- Liverpool tarihinin Premier Lig'deki en golcü oyuncusu unvanını elde etti.

- Premier Lig tarihinde en çok gol atan Afrikalı futbolcu oldu.

- Dört kez Premier Lig Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

- Üç kez PFA Yılın Futbolcusu seçilerek rekor kırdı.

- Şampiyonlar Ligi'nde 50 gole ulaşan ilk Afrikalı futbolcu oldu.

- Rangers karşısında attığı 6 dakika 12 saniyelik hat-trick ile Şampiyonlar Ligi tarihinin en hızlı hat-trick rekorunu kırdı.

- 2024/25 sezonunda 29 gol ve 18 asistle toplam 47 gole katkı sağlayarak Premier Lig tarihine geçti.

Liverpool formasıyla Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Lig Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşayan Salah için eski teknik direktörü Jürgen Klopp, "Tüm zamanların en büyüklerinden biri." ifadelerini kullanmıştı.

İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan Arap müziğinin dünyaca ünlü ismi Amr Diab'ın Türkiye konseri de spor gündemini hareketlendirdi. Sanatçıya yakınlığıyla bilinen Mohamed Salah'ın konser için bugün İstanbul'a gelmesinin beklendiği öğrenildi.

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Son Dakika Mohamed Salah Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Önce İstanbul’u gezdirip sonra Trabzon’a götürürler yine :)) 0 2 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    Fatih tekkeye aykırı futbolcu trabzon da fazla durmaz diye düsünüyorum. başkanda ısrarla biz görüşmüyoruz diyor milyonların gözü önünle milletle dalga geciyor 0 0 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    fb ne geliyor onlarda beklıyor habeer yapmanızı salah fb geliyor dıye gs bjk ts getırdınıız fb kaldı 0 0 Yanıtla
  • muratcil717@gmail.com [email protected]:
    Hayalle yaşayan osura osura can verir ne kadar komik ya Trabzona gelecekmiş kime kime yuhahaha Trabzona mı yuhh 0 0 Yanıtla
    kemal erden kemal erden:
    Sen önce Trabzonspor A tarih boyunca hangi yıldızlar evet demiş bak 0 0
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