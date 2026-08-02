Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi - Son Dakika
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Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

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Bakırköy ve Kocaeli'nin ardından bu kez Pendik'te bir parkta kaydedilen uygunsuz görüntüler tepki çekti. Çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden uygunsuz davranışlarda bulunduğu görülen bir kadın ve erkek cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, art arda ortaya çıkan park görüntüleri üzerine vatandaşlar denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.

Son günlerde kamuya açık parklarda kaydedilen uygunsuz görüntüler tartışma yaratmaya devam ediyor. Bakırköy ve Kocaeli'nin ardından benzer bir olayın adresi bu kez İstanbul'un Pendik ilçesi oldu.

VATANDAŞ CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Pendik'te bir parkta kaydedildiği belirtilen görüntülerde, bir kadın ve bir erkeğin çim alanda çevrede bulunan vatandaşlara aldırış etmeden uygunsuz davranışlarda bulunduğu görülüyor. O anlar parkta bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Yaklaşık bir dakika süren görüntülerde, kaydı yapan kişinin yaşananlara tepki gösterdiği de duyuluyor. Görüntülerde parkta oturma alanları ile yeşil alanın bulunduğu dikkat çekiyor.

ART ARDA GELEN GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Bakırköy'de gündüz saatlerinde bir parkta kaydedilen görüntülerin ardından Kocaeli'nde de benzer görüntüler ortaya çıkmıştı. Pendik'ten gelen son görüntülerle birlikte kamuya açık alanlarda yaşanan bu tür olaylar yeniden tartışma konusu oldu.

Paylaşılan görüntüler kısa sürede tepki çekerken, vatandaşlar park ve bahçelerde denetimlerin artırılmasını ve kamu düzenini bozan kişilere yönelik gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanmasını istedi.

Cep Telefonu, İstanbul, Kocaeli, Pendik, Son Dakika

Son Dakika Pendik Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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