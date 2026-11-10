Erhürman ile Hristodulidis iki yeni sınır kapısı için uzlaştı, geçiş 11'e çıkacak - Son Dakika
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Erhürman ile Hristodulidis iki yeni sınır kapısı için uzlaştı, geçiş 11'e çıkacak

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Erhürman ile Hristodulidis iki yeni sınır kapısı için uzlaştı, geçiş 11\'e çıkacak
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Tufan Erhürman ve Nikos Hristodulidis, BM kontrolündeki tampon bölgede Akıncılar-Limya ve Kampo-Gemikonağı geçiş noktalarının açılmasında anlaştı. İki yeni kapıyla adadaki açık geçiş noktası sayısı 11'e çıkacak, kapılar hazırlıklar tamamlanınca açılacak.

Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk yönetiminin lideri Tufan Erhürman ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulides Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki tampon bölgede 9 Kasım'da bir araya geldi. BM Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in de katıldığı görüşmede iki lider adada iki yeni sınır kapısı açılması, acil durum müdahaleleri konusunda koordinasyon sağlama ve arşiv materyallerini paylaşma konusunda anlaştı. Açılacak yeni sınır kapılarıyla adada açık olan geçiş noktası sayısı 11'e çıkmış olacak. Bu geçiş noktalarından biri Lefkoşa'nın batısında, diğeriyse güneydoğusunda bulunuyor.Toplantının ardından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, Akıncılar-Limya ve Kampo-Gemikonağı geçiş noktalarının açılması konusunda anlaşma sağlandığını doğruladı.Diğer geçiş noktaları ile Pile'ye ulaşım konusunun ise önümüzdeki haftalarda BM Genel Sekreteri'nin katılımıyla yapılması öngörülen üçlü görüşmede ele alınacağını söyledi.Erhürman, elde edilen sonuçları "mütevazı ancak ilerleme" olarak değerlendirdi.Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Kıbrıs Cumhuriyeti lideri Hristodulidis kapıların "gerekli hazırlık çalışmaları tamamlandığında" açılacağını söyledi. Hristodulidis, görüşmeleri "büyük bir ciddiyetle ve tek bir hedefle sürdürdüklerini" söyledi. Kıbrıs Cumhuriyeti lideri, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev süresi sona ermeden barış müzakerelerini yeniden başlatmak istediklerini sözlerine ekledi. Guterres'in görev süresi bu yıl sonunda doluyor.İki lider yaz aylarında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelmiş, ancak görüşmeden olumlu bir sonuç alamamışlardı. BM, Pazartesi günkü görüşmenin "olumlu" geçtiğini ve iki liderin önümüzdeki haftalarda Guterres'in de hazır bulunacağı bir ortamda tekrar görüşeceğini belirten bir açıklama yaptı.Anlaşmaya varılan diğer noktalarİki lider görüşmede ayrıca adada meydana gelebilecek afetlere ortak müdahale mekanizması kurulması konusunda da anlaştı. Bu çerçevede teknik komitenin bir mekanizma üzerinde çalışması yönünde uzlaşıya varıldı. Ayrıca, iki bölgenin çocuklarını kapsaması öngörülen eğitim programının (IMAGINE) çocukların vatandaşlık bağından bağımsız olarak katılabileceği şekilde yeniden başlatılması yönünde de anlaşmaya varıldı. Erhürman, Kültürel miras konusunda da iki tarafta da bulunan ve karşı tarafa ait eski eserlerle ilgili bilgi, veri ve materyallerin paylaşılması önerisinin de kabul edildiğini açıkladı. Bazı Maruni kiliseleri ve bir Ermeni manastırının restorasyonuna başlanması konusunda da anlaşmaya varıldı.

Kaynak: BBC
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