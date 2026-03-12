Erhürman Kızılay Heyetini Kabul Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç'i ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, Kızılay'ın yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi aldı. Kabulde, Cumhurbaşkanı Erhürman'a ziyaret anısına hediye takdiminde bulunuldu.