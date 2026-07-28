Erhürman ve Guterres\'ten Kıbrıs Görüşmesi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Erhürman, Guterres ve heyetini kabul etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Erhürman, "Kıbrıs Türk halkının adil ve kalıcı bir çözüme yönelik güçlü iradesinin farkında olduğunuzu düşünüyorum. Güven Yaratıcı Önlemler konusunda üzerimize düşeni yapmak için elimizden gelenin en iyisi yapıyoruz. 2004 ve 2017 yıllarında yaşanan deneyimlerden farklı olarak, bu kez ortak hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak yeni ve gerçekçi bir metodoloji üzerinde çalışıyoruz. Çabalarınızı güçlü şekilde destekliyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizden emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres ise bugün önünde bulunan önemli fırsatların değerlendirilmesine katkı sağlayacak ve süreci ileriye taşıyacak her türlü çabayı desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi. Guterres, "İki toplumun çözüm arayışına destek olmak amacıyla elimizden gelen her şeyi yapma kararlılığındayız. Bir çözümün aynı zamanda garantör ülkelerin katkısına da bağlı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, iki toplumun refahını ve çözüme ulaşma kararlılığını güçlendirecek her türlü katkıyı sağlamaya büyük önem veriyoruz. Burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Nazik ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.