Erhürman ve Hristodulidis, 17 Ekim\'de Pile\'deki festivale birlikte katılacak

(LEFKOŞA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde bugün gerçekleştirdikleri görüşmede, 17 Ekim'de Pile'de düzenlenecek festivale birlikte katılma kararı aldı. İki lider ayrıca Kültürel Miras ve Gençlik teknik komitelerinin gelecek toplantıları ile Sivil Toplum Danışma Organı Yönlendirme Komitesi toplantısına birlikte katılma ve görüşmelerini sürdürmek üzere gelecek hafta yeniden bir araya gelme konusunda anlaştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis'in Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde ara bölgede gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. İki lider Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyon Ofisi'nde görüştü. Baş başa gerçekleştirilen görüşme saat 15.50'de başladı ve 17.10'da sona erdi.

BM Kıbrıs tarafından görüşmenin ardından yapılan açıklamada, görüşmenin "olumlu bir atmosferde" geçtiği bildirilirken, Erhürman ve Hristodulidis'in BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín'in yaklaşan ziyaretini memnuniyetle bekledikleri belirtildi.

İki lider ayrıca 17 Ekim Cumartesi günü Pile'de düzenlenecek festivale birlikte katılma konusunda anlaştı. Erhürman ve Hristodulidis'in Kültürel Miras Teknik Komitesi ve Gençlik Teknik Komitesi'nin gelecek toplantıları ile Sivil Toplum Danışma Organı Yönlendirme Komitesi toplantısına da birlikte katılacağı bildirildi. Açıklamada, iki liderin görüşmelerini sürdürmek üzere gelecek hafta yeniden bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.