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Bir de görevli olacak! Uçakta etek altı görüntüsü çeken sapık böyle yakalandı - Son Dakika

Bir de görevli olacak! Uçakta etek altı görüntüsü çeken sapık böyle yakalandı

Son Güncelleme: 02.11.2023 15:33

Meksika'da bir havayolu şirketinde çalışan kabin memurlarından biri, uçağa binen kadın yolcunun etek altı görüntülerini çekti. Başka bir yolcunun cep telefonu kamerası ile kaydettiği olay sonrası şirket, çalışan hakkında soruşturma başlatacağını duyurdu.

Meksika'nın Aeromexico havayollarına ait uçakta erkek kabin görevlilerinden biri, kadın yolcunun etek altı görüntülerini çekerken yakalandı.

ÇEKMECEYİ KARIŞTIRIYORMUŞ GİBİ YAPTI

Görüntülerde, erkek kabin görevlisinin telefonu yere koyarak uçağa binen kadın yolcunun görüntülerini çektiği görülüyor. Kabin görevlisi o anlarda dikkat çekmemek için bir çekmeceyi karıştırıyormuş gibi yaptı.

BAŞKA BİR YOLCU O ANLARI KAYDETTİ

Fakat başka bir yolcunun kendisini cep telefonuna kaydettiğinden haberi yoktu. Aeromexico havayolu şirketi görevli hakkında soruşturma açılacağını söyledi. Meksika Havacılık Kabin Görevlileri Sendikası ise olaydan büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek soruşturma boyunca havayolu şirketi ile beraber çalışacaklarını söyledi.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Erkek kabin görevlisi uçağa binen bir kadın yolcunun etek altı görüntülerini çekerken yakalandı
Erkek kabin görevlisi uçağa binen bir kadın yolcunun etek altı görüntülerini çekerken yakalandı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Bir de görevli olacak! Uçakta etek altı görüntüsü çeken sapık böyle yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir de görevli olacak! Uçakta etek altı görüntüsü çeken sapık böyle yakalandı - Son Dakika
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