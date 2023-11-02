Meksika'nın Aeromexico havayollarına ait uçakta erkek kabin görevlilerinden biri, kadın yolcunun etek altı görüntülerini çekerken yakalandı.
Görüntülerde, erkek kabin görevlisinin telefonu yere koyarak uçağa binen kadın yolcunun görüntülerini çektiği görülüyor. Kabin görevlisi o anlarda dikkat çekmemek için bir çekmeceyi karıştırıyormuş gibi yaptı.
Fakat başka bir yolcunun kendisini cep telefonuna kaydettiğinden haberi yoktu. Aeromexico havayolu şirketi görevli hakkında soruşturma açılacağını söyledi. Meksika Havacılık Kabin Görevlileri Sendikası ise olaydan büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek soruşturma boyunca havayolu şirketi ile beraber çalışacaklarını söyledi.
Son Dakika › Dünya › Bir de görevli olacak! Uçakta etek altı görüntüsü çeken sapık böyle yakalandı - Son Dakika