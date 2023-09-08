Sınır hattı karıştı! Ermenistan ordusu, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

Sınır hattı karıştı! Ermenistan ordusu, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Sınır hattı karıştı! Ermenistan ordusu, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Son Güncelleme: 08.09.2023 16:00

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Açılan ateşe Azerbaycan ordusu birlikleri tarafından karşılık verildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün Azerbaycan ordusunun Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Ordubad ili güzergahındaki mevzilerinin Ermenistan ordusuna bağlı birlikler tarafından ateş altına alındığını duyurdu. Açılan ateşe Azerbaycan ordusu birlikleri tarafından karşılık verildi.

HENDEK KAZDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı bölgede bulunan Ermeni silahlı grupların Azerbaycan ordusunun Ağdam yönündeki mevzilerine yaklaşmak amacıyla yerel saatle 14.00 civarında yeni hendekler kazmaya çalıştığı belirtildi. Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin aldığı tedbirler sonucu çalışmaların engellendiği aktarıldı.

Sınır hattında sıcak temas! Ermenistan ordusu, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

SINIRDA HAREKETLİLİK VAR

Öte yandan Azerbaycan ordusu Ermenistan sınırı ve Zengezur bölgesine askeri sevkiyatlara başladı. İnternete düşen görüntülerde Azerbaycan ordusuna ait çok sayıda aracın konvoy halinde bölgeye ilerlediği görülürken, yaşanan gelişme sonrası açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Paşinyan "Azerbaycan, Ermenistan sınırına ve Dağlık Karabağ'la olan ayrım hattına asker yığdı, durum patlamaya hazır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Sınır hattı karıştı! Ermenistan ordusu, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sınır hattı karıştı! Ermenistan ordusu, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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