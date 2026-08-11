Esad Ailesine İdam Cezası
Suriye mahkemesi, Beşar Esad ve ailesine idam cezası verdi.
SURİYE mahkemesinin, Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve Esad'in kuzeni Necib Atıf'ı idama mahkum ettiği bildirildi.
Suriye mahkemesi, devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve Esad'ın kuzeni Necib Atıf'ı idama mahkum etti.
Kaynak: DHA
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