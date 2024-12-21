Esad\'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş

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İngiltere merkezli gazete Financial Times, Beşar Esad'ın son günlerini yazdı. Esad'ın iktidardaki son günlerini ve saatlerini, yönetimin içinden ve ailenin hamlelerini bilen kişilerle yapılan bir düzineden fazla röportajı derleyen gazeteye göre, Esad Şam düşmeden bir gün önce oğlu Hafız ile birlikte bir Rus zırhlı aracına binerek şehirden ayrıldı. Moskova, Esad ve oğlunu 8 Aralık günü sabah 4'e kadar üste bekletti ve insanî gerekçelerle Rusya'ya sığınmalarına izin verdi. Bu izinden kısa süre sonra da Moskova yolculuğu başladı.

KAÇMADAN BİR SAAT ÖNCESİNE KADAR HER ŞEYİN YOLUNA GİRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Financial Times'ın aktardığına göre; Esad'ın Şam'dan ayrılırken kuzenleri, kardeşleri, yeğenleri ve eşinin ailesi de dahil olmak üzere akrabalarına haber vermediğini yazdı. Esad'ın Şam'dan ayrılışını bilen bir kişi, "Geceleyin bir köpek gibi kaçtı. Kaçmadan bir saat öncesine kadar etrafındaki insanlara her şeyin yoluna gireceğini söylüyordu." dedi.