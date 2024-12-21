Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş - Son Dakika
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Dünya

Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş

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Devrik lider Esad'ın son günlerine dair önemli bilgiler kaleme alan İngiliz gazete Financial Times, Esad'ın Şam'dan ayrılışını bilen bir kişinin "Geceleyin bir köpek gibi kaçtı. Kaçmadan bir saat öncesine kadar etrafındaki insanlara her şeyin yoluna gireceğini söylüyordu" dediğini yazdı.

21.12.2024 19:55  Güncelleme: 20:05
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İngiltere merkezli gazete Financial Times, Beşar Esad'ın son günlerini yazdı. Esad'ın iktidardaki son günlerini ve saatlerini, yönetimin içinden ve ailenin hamlelerini bilen kişilerle yapılan bir düzineden fazla röportajı derleyen gazeteye göre, Esad Şam düşmeden bir gün önce oğlu Hafız ile birlikte bir Rus zırhlı aracına binerek şehirden ayrıldı. Moskova, Esad ve oğlunu 8 Aralık günü sabah 4'e kadar üste bekletti ve insanî gerekçelerle Rusya'ya sığınmalarına izin verdi. Bu izinden kısa süre sonra da Moskova yolculuğu başladı.

KAÇMADAN BİR SAAT ÖNCESİNE KADAR HER ŞEYİN YOLUNA GİRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Financial Times'ın aktardığına göre; Esad'ın Şam'dan ayrılırken kuzenleri, kardeşleri, yeğenleri ve eşinin ailesi de dahil olmak üzere akrabalarına haber vermediğini yazdı. Esad'ın Şam'dan ayrılışını bilen bir kişi, "Geceleyin bir köpek gibi kaçtı. Kaçmadan bir saat öncesine kadar etrafındaki insanlara her şeyin yoluna gireceğini söylüyordu." dedi.

Esad\'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş

Uluslararası İlişkiler, Financial Times, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Bizimki de 2028 seçimlerinin ardından putinin yanına gider :)) 27 99 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    NETANYAHU NEYSE BUDA AYNI. İKİSİDE İNSAN KASABI. 48 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BÜTÜN DİKTATÖRLERI ER YADA GEC BEKLEYEN SON. 39 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Vatan Hainleri 30 2 Yanıtla
  • İlhan Güzel:
    kendi vatandaşını köle gibi yöneten zalimler birgün kedileri köle olur 24 1 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    Suriye halkı eğitimde tarihlerini o çocuklara nasıl anlatacak suçsuz günahsız binlerce insan öldü suriyede rejim ve Rusya bombaları ile pkk ypg yi deaşı ülke örgüt kaynıyor Türkiye deki vatandaşlarımızın ısrak ve suriye den ders çıkartması gerekirken bölücülük yapıyor 17 2 Yanıtla
  • Sedat Gün:
    Zalimin daha iyi günleri.. 15 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Ender Kervancıoğlu Hani bir söz var kpekten duadan kemikten gökten yağmasından kabul olmayacağından bahseden nedense yaptığın yorumdan sonra o söz geldi aklıma tam nasıldı hatırlıyormusun 5 0 Yanıtla
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