Esad Rejimi Kontrolü Kaybetti, Kayseri'deki Suriyeliler Kutlama Yaptı

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1) ESAD REJİMİ KONTROLÜ KAYBETTİ, KAYSERİ'DE YAŞAYAN SURİYELİLER KUTLAMA YAPTI

SURİYE'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından Kayseri'de yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

Kayseri'de yaşayan Suriyeliler, Kocasinan ilçesi Küçükmustafa Mahallesi'nde kutlama yaptı. Türk bayrakları ve muhalif grupların bayraklarını taşıyan Suriyeliler, yürüyüş yaparak sık sık sloganlar attı. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk olmaması adına çevrede güvenlik önlemi aldı.