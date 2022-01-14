Üye Girişi
Eşine doğum günü hediyesi olarak kiraladığı uçak düştü - Son Dakika

Eşine doğum günü hediyesi olarak kiraladığı uçak düştü

14.01.2022 23:18

Rusya'da bir kadının eşinin doğum gününü kutlamak için kiraladığı uçağın düşmesi sonucu kadının eşi ve pilot ağır şekilde yaralandı.

Rusya'nın Altay Bölgesi'ndeki Starobelokurikha köyü yakınlarında Aeroprakt A-22 tipi uçak düştü. Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri enkazın bulunduğu alana gelirken, ekipler uçağın içerisinden pilot Sergey Zuravlev'i ve yolcu Anton Nagorny'yi ağır yaralı olarak çıkararak, hastaneye sevk etti.

KALKIŞTAN HEMEN SONRA DÜŞTÜ

Kazada yaralanan Anton Nagorny'nin eşi kaza ile ilgili gazetecilere verdiği demeçte, uçağı kocasının 34'üncü yaş günü için hediye olarak kiraladığını belirterek, eşinin pilotla 20 dakikalık bir uçuş gerçekleştireceğini fakat kalkıştan hemen sonra uçağın düştüğünü aktardı. Nagorny'nin eşi, kocasının durumunun ağır olduğunu ifade ederek, kocasının bacaklarında ve kalçasında kırıklar olduğunu açıkladı. Hastane tarafından yapılan açıklamada ise, pilot Zuravlev'in bilincinin kapalı olduğu ve vücudunda da kırıklar olduğu aktarıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, uçuş için resmi onayın alındığını belirterek, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

YORUMLAR
500

Rusya, Pilot, Uçak, 112, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Eşine doğum günü hediyesi olarak kiraladığı uçak düştü - Son Dakika Dünya


Rıdvan Dilmen: Yalancılar operasyon yapacağımı söylüyor Rıdvan Dilmen: Yalancılar operasyon yapacağımı söylüyor         
23:09
Meteoroloji 11 ili turuncu, 8 ili sarı kodla uyardı! Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesine dikkat Meteoroloji 11 ili turuncu, 8 ili sarı kodla uyardı! Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesine dikkat         
21:11
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor         
17:14
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06
Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı         
12:46
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı         
10:44
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı         
09:52
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50

Son Dakika Haberleri
23:18 Eşine doğum günü hediyesi olarak kiraladığı uçak düştü
23:08 Rıdvan Dilmen: Yalancılar operasyon yapacağımı söylüyor
22:57 Sağlık Bakanlığı yeni izolasyon rehberini yayınladı!
22:42 İçinde annesinin, eşinin ve iki çocuğunun olduğu evi ateşe verdi, itfaiyeyi engelledi
22:42 Boris Johnson bu kez de ışın kılıçlı dans videosuyla gündemde
22:04 Hırsızlık çetesine büyük operasyon! Kucaklarında bebeklerle gözaltına alındılar
21:58 Beşiktaş, Gaziantep'ı 1-0'lık skorla mağlup etti
21:33 KİPTAŞ kurasında "hile" tartışmasına yol açan yeni görüntü!
21:11 Meteoroloji 11 ili turuncu, 8 ili sarı kodla uyardı! Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesine dikkat
21:04 Fenerbahçeli Jose Sosa ayrılık ateşini yaktı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 23:23:25. #1.13#
SON DAKİKA: Eşine doğum günü hediyesi olarak kiraladığı uçak düştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement