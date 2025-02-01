ESİR takasının 4'üncü turunda Gazze'deki üç İsrailli esirin Kızılhaç'a teslim edilmesinin ardından Filistinli esirler de serbest kaldı.
Hamas ile İsrail arasındaki esir takası anlaşmasının 4'üncü turunda, serbest bırakılan 3 İsrailli esire karşılık, 183 Filistinli esir, Ofer Cezaevi'nden serbest bırakıldı.
Son Dakika › Dünya › Esir Takasında Dördüncü Tur: 3 İsrailli ve 183 Filistinli Esir Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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