ABD'de haziran başında benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3,8 litre) başına 4,67 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Mike Pence, ABD Başkanı Joe Biden 'a, ABD'deki Keystone başta olmak üzere petrol boru hatlarının inşaatının durdurulmasını ima ederek "Amerikan enerjisinin önünü aç" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Dünya › Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, sosyal medyadan isyan etti: Yakıt fiyatları yine rekor kırdı - Son Dakika

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