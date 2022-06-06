Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, sosyal medyadan isyan etti: Yakıt fiyatları yine rekor kırdı - Son Dakika
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Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, sosyal medyadan isyan etti: Yakıt fiyatları yine rekor kırdı

06.06.2022 09:13

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Aracına benzin aldığı esnada çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Pence, akaryakıt fiyatlarına sitem ederek "Yakıt fiyatları 50 eyaletin tümünde yine rekor kırdı." notunu düştü.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, aracına yakıt alırken yaptığı sosyal medya paylaşımında akaryakıt fiyatlarına sitem etti.

"FİYATLAR REKOR KIRDI"

Pence, Twitter hesabından yakıt aldığı akaryakıt istasyonundaki fiyat panelini paylaşarak, "Yakıt fiyatları 50 eyaletin tümünde yine rekor kırdı. Ocak 2021'de benzinin galon fiyatı 2,39 dolardı." ifadelerini kullandı.

Aracına yakıt alan eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, fiyatlara sitem etti

BIDEN'A "AMERİKAN ENERJİSİNİN ÖNÜNÜ AÇ" ÇAĞRISI

Mike Pence, ABD Başkanı Joe Biden'a, ABD'deki Keystone başta olmak üzere petrol boru hatlarının inşaatının durdurulmasını ima ederek "Amerikan enerjisinin önünü aç" çağrısında bulundu.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Paylaşılan fotoğraflarda benzinin galon fiyatı 4,89 dolar, dizelin fiyatı ise 5,49 dolar olarak gözüküyor.

ABD'de haziran başında benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3,8 litre) başına 4,67 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, sosyal medyadan isyan etti: Yakıt fiyatları yine rekor kırdı - Son Dakika

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