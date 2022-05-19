Eski ABD Başkanı Bush'un, Putin'i eleştirecekken yaptığı "Irak" gafı gündem oldu! - Son Dakika
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Eski ABD Başkanı Bush'un, Putin'i eleştirecekken yaptığı "Irak" gafı gündem oldu!

19.05.2022 09:21

Irak'ın 2003'te işgali sırasında ABD Başkanı olan George W. Bush'un katıldığı bir etkinlikte Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik eleştirisinde yaptığı gaf dikkat çekti. Bush'un, Ukrayna yerine "Bir adamın Irak'ı tamamen gayrı meşru ve acımasız şekilde işgal kararı" şeklindeki sözleri sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kişi, "Irak'ı işgal eden Bush'un bilinçaltının sözlerine yansıdığına" vurgu yaptı.

Eski ABD Başkanı Bush'un Dallas'ta dün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmadaki dil sürçmesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

UKRAYNA YERİNE IRAK DEYİNCE OLANLAR OLDU

2003 yılında Irak'ın işgalini başlatan Bush, konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına tepki gösterirken, bir cümlesinde Ukrayna yerine Irak deyince salonda ilginç anlar yaşandı. Bush, konuşmasında, "Bunların sonucu, Rusya'da denge ve kontrolün kalmaması ve bir adamın Irak'ı tamamen gayrı meşru ve acımasız şekilde işgal kararı alması oldu." ifadesini kullandı.

HEMEN DÜZELTTİ

Yaptığı yanlışı fark edince hafif gülümsemeyle sözlerini "Yani Ukrayna'yı" diye düzelten Bush'un Irak gafı karşısında salonda önce derin bir sessizlik olurken, devamında Bush'un "Irak'ı da... Her neyse." demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

"BİLİNÇALTINA İŞLEDİ" YORUMLARI YAPILDI

Bush'un Irak'ın işgaliyle ilgili videosu sosyal medyada kısa sürede viral olurken, pek çok kişi "Irak'ı işgal eden Bush'un bilinçaltının sözlerine yansıdığına" vurgu yaptı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Eski ABD Başkanı Bush'un, Putin'i eleştirecekken yaptığı 'Irak' gafı gündem oldu! - Son Dakika


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