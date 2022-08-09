Eski ABD Başkanı Trump'ın Florida'daki evine FBI baskını - Son Dakika
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Eski ABD Başkanı Trump'ın Florida'daki evine FBI baskını

09.08.2022 11:48
Eski ABD Başkanı Trump'ın Florida'daki evine FBI baskını

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletindeki Palm Beach'te bulunan evinin ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından basıldığını duyurdu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletindeki Palm Beach'te bulunan evinin ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından basıldığını duyurdu.

ABD eski Başkanı Donald Trump, Florida eyaletindeki Palm Beach'teki Mar-a-Lago'da bulunan evinin FBI tarafından basıldığını duyurdu. Trump konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, durumu 'ulus için karanlık zamanlar' olarak nitelendirirken, daha önce bir ABD Başkanının böyle bir durumla karşı karşıya kalmadığını vurguladı. Evine yapılan baskının 'gerekli' ve 'uygun' olmadığını söyleyen Trump, "Böyle bir saldırı ancak 3'üncü dünya ülkelerinde gerçekleşebilir. Bu, savcılığın görevi kötüye kullanması, adalet sisteminin bir silaha çevrilmesi ve 2024'te başkanlığa aday olmamı umutsuzca istemeyen radikal sol Demokratların saldırısıdır" ifadelerine yer verdi.

"KASAMA BİLE GİRDİLER"Ayrıca Trump, FBI'ın, evinde bulunan bir kasaya da eriştiğini söyleyerek ilgili baskını, 1972-1974 yılları arasında dönemin ABD Başkanı Richard Nixon yönetimi sırasında yaşanan 'Watergate' skandalına benzeterek, "Kasama bile girdiler! Bununla, ajanların Demokrat Ulusal Komite'ye girdiği Watergate arasındaki fark nedir? Burada, tersine, Demokratlar Amerika Birleşik Devletleri'nin 45'inci Başkanının evine girdi" dedi.

Öte yandan, ABD medyasında yer alan haberlerde, Trump'ın evine yönelik gerçekleştirilen FBI aramasının, Trump'ın başkanlığı kaybettikten sonra Florida'daki evine getirilmiş olabilecek gizli belgeler de dahil olmak üzere başkanlık belgelerinin ele alınmasıyla ilgili soruşturmanın bir parçası olduğu ifade edildi.


YORUMLAR
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Malikanesi FBI ajanları tarafından basılan Donald Trump isyan etti: Hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi Malikanesi FBI ajanları tarafından basılan Donald Trump isyan etti: Hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi Trump evinin FBI ajanları tarafından basıldığını duyunca çıldırdı: İşgal ettiler Trump evinin FBI ajanları tarafından basıldığını duyunca çıldırdı: İşgal ettiler
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Eski ABD Başkanı Trump'ın Florida'daki evine FBI baskını - Son Dakika

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