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Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu - Son Dakika

Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu

02.10.2021 15:39
Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu, System.String[]

Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham, kaleme aldığı kitapta çok konuşulacak detaylardan bahsetti. Grisham, bir gün seyahat esnasında Trump'ın kendisine erkek arkadaşının cinsel organının küçük olup olmadığını sorduğunu aktardı.

Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephanie Grisham, '' I' II Take Your Questions Now'' (Artık Sorularınızı Alacağım) isimli bir kitap çıkardı. Grisham'ın kitabında Trump'la birlikte çalıştığı döneme ait çarpıcı ifadeler yer aldı.

YATAKTA İYİ OLUP OLMADIĞINI SORMUŞ

Basın sözcüsü olarak çalıştığı sırada Grisham, Başkan Donald Trump'ın erkek arkadaşına kendisinin yatakta iyi olup olmadığını sorduğunu söyledi. Grisham, erkek arkadaşının ismini söylememesine rağmen, söz konusu erkek arkadaşının Max Miller olduğu iddia edildi.

CİNSEL ORGANININ BOYUNU BİLE MERAK ETMİŞ

Eski Sözcü, bir gün başkanlık uçağında oldukları sırada Trump'ın kendisine erkek arkadaşının cinsel organının küçük olup olmadığını sorduğunu ve bu soruya utanarak sadece "Evet bayım" diye cevap verdiğini aktardı.

Grisham ayrıca cinsel film yıldızı Stormy Daniels'in Trump ile ilişki yaşadığını açıkladıktan sonra bilinenin aksine Melenia'nın çok sinirlendiğini iddia etti.

Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu

Donald Trump, Beyaz Saray, Kitap, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu - Son Dakika
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