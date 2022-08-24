Merkel, çok sayıda mülteciyi kabul ettiği için UNESCO Barış Ödülüne layık görüldü - Son Dakika
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Merkel, çok sayıda mülteciyi kabul ettiği için UNESCO Barış Ödülüne layık görüldü

24.08.2022 07:56
Merkel, çok sayıda mülteciyi kabul ettiği için UNESCO Barış Ödülüne layık görüldü

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e, mülteci krizinin yaşandığı yıllarda çok sayıda mülteciyi kabul ettiği için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Barış Ödülünün verileceği belirtildi.

UNESCO'nun internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, bu yılki Barış Ödülüne Merkel'in layık görüldüğü bildirildi. Açıklamada ifadelerine yer verilen Barış Ödülü Jüri Başkanı Denis Mukwege, "2015 yılında başta Suriye, Irak, Afganistan ve Eritre'den gelen 1,2 milyondan fazla mülteciyi kabul etme konusundaki cesur kararı, jüri üyelerini derinden etkilemiştir." ifadelerini kullandı.

"TARİHE BİR DERS BIRAKTI"

Mukwege, mültecileri ülkesine cömertçe kabul eden Merkel'in "tarihe bir ders bıraktığını" vurguladı.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ise Merkel'in mülteci krizi karşısındaki gayretlerini takdirle karşıladığının altını çizerek, "Acı çekmek evrenseldir. Bu yüzden acıları dindirmeye yönelik çözümler de evrensel olmalı. Barışı sağlamak, acı çekenlere kapıları açmaktır." dedi.

Ödülün eski Başbakana ne zaman takdim edileceğine ise açıklamada değinilmedi.

2005'ten 2021'e kadar Almanya'yı yöneten Angela Merkel, mülteci krizinin yaşandığı 2015'te diğer Avrupa hükümetlerinin aksine mültecileri ülkeye kabul etmesiyle öne çıkmıştı.

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Kaynak: AA

Angela Merkel, Almanya, Unesco, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Merkel, çok sayıda mülteciyi kabul ettiği için UNESCO Barış Ödülüne layık görüldü - Son Dakika

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