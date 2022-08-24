2005'ten 2021'e kadar Almanya 'yı yöneten Angela Merkel , mülteci krizinin yaşandığı 2015'te diğer Avrupa hükümetlerinin aksine mültecileri ülkeye kabul etmesiyle öne çıkmıştı.

Ödülün eski Başbakana ne zaman takdim edileceğine ise açıklamada değinilmedi.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ise Merkel'in mülteci krizi karşısındaki gayretlerini takdirle karşıladığının altını çizerek, "Acı çekmek evrenseldir. Bu yüzden acıları dindirmeye yönelik çözümler de evrensel olmalı. Barışı sağlamak, acı çekenlere kapıları açmaktır." dedi.

Mukwege, mültecileri ülkesine cömertçe kabul eden Merkel'in "tarihe bir ders bıraktığını" vurguladı.

UNESCO'nun internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, bu yılki Barış Ödülüne Merkel'in layık görüldüğü bildirildi. Açıklamada ifadelerine yer verilen Barış Ödülü Jüri Başkanı Denis Mukwege, "2015 yılında başta Suriye , Irak , Afganistan ve Eritre 'den gelen 1,2 milyondan fazla mülteciyi kabul etme konusundaki cesur kararı, jüri üyelerini derinden etkilemiştir." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Almanya'daki Türk ailenin bebeği ile ilgili açıklama

Kaynak: AA

Angela Merkel, Almanya, Unesco, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Merkel, çok sayıda mülteciyi kabul ettiği için UNESCO Barış Ödülüne layık görüldü - Son Dakika

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