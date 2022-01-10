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Eski Kazakistan cumhurbaşkanının kızı Aliya Nazarbayeva'nın ülke dışına çıkarttığı serveti dudak uçuklattı - Son Dakika

Eski Kazakistan cumhurbaşkanının kızı Aliya Nazarbayeva'nın ülke dışına çıkarttığı serveti dudak uçuklattı

10.01.2022 18:50
Eski Kazakistan cumhurbaşkanının kızı Aliya Nazarbayeva'nın ülke dışına çıkarttığı serveti dudak uçuklattı

Akaryakıta gelen zamlarla başlayan Kazakistan'daki olaylarda Cumhurbaşkanı Tokayev'in orduya vur emri vermesinin de etkisiyle ülkede 164 insan yaşamını yitirdi. Gözaltına alınanların sayısı ise 6 bini buldu. Öte yandan, ülkeyi 30 yıla yakın yöneten eski cumhurbaşkanı Nazarbayev'in kızının lüks hayatı da ortaya çıktı. 41 yaşındaki Aliya Nazarbayeva, yaklaşık 4,1 milyar liralık servetini ülke dışına çıkardı.

Kazakistan'da 2 Ocak'ta akaryakıta gelen zamların ardından ülke yangın yerine döndü. Vatandaşların sokağa dökülmesiyle başlayan kaosa ne hükümetin istifası ne de OHAL çare olmadı. Cumhurbaşkanı Tokayev'in orduya vur emri vermesinin de etkisiyle ülkede 164 insan yaşamını yitirdi. Gözaltına alınanların sayısı ise 6 bini buldu.

4 MİLYAR LİRALIK SERVETİNİ ÜLKE DIŞINA ÇIKARDI

Ülkedeki gerilim devam ederken İngiliz Telegraph gazetesi, Kazakistan'ın eski cumhurbaşkanı Nazarbayev'in kızının lüks hayatını gün yüzüne çıkardı. Buna göre 41 yaşındaki Aliya Nazarbayeva, 220 milyon sterlinlik (yaklaşık 4,1 milyar lira)servetini ülke dışına çıkardıktan sonra, 18 milyon sterlin değerinde lüks bir jet ve 8,75 milyon sterlinlik bir malikane satın aldı.

ÜLKEYİ 30 YILA YAKIN YÖNETTİ

Nursultan Nazarbayev, cumhurbaşkanlığı görevini 24 Aralık 1990'dan 19 Mart 2019'a kadar sürdürdükten sonra istifa etti. Neredeyse 30 yıl boyunca Kazakistan lideri olan Nazarbayev, bu süre içinde çok zenginleştiğinden hala ülkede iktidarı elinde tutan kişi olduğu düşünülüyor.

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Son Dakika Dünya Eski Kazakistan cumhurbaşkanının kızı Aliya Nazarbayeva'nın ülke dışına çıkarttığı serveti dudak uçuklattı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Eski Kazakistan cumhurbaşkanının kızı Aliya Nazarbayeva'nın ülke dışına çıkarttığı serveti dudak uçuklattı - Son Dakika
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