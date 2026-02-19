Eski Prens Andrew Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Prens Andrew Gözaltında

19.02.2026 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kral Charles'ın kardeşi Andrew, kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle gözaltına alındı.

(ANKARA) - İngiltere Kralı 3. Charles'ın, Epstein bağlantıları nedeniyle ünvanlarını kaybeden kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un, "kamu görevinde usulsüzlük" şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturmanın, Andrew'un 2011'e kadar yürüttüğü ticaret temsilciliği görevi sırasında gizli hükümet raporlarını Epstein'a ilettiği öne sürülen e-postalardan kaynaklandığı öne sürüldü.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, polis, Kraliyet Ailesi üyesi eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor'ı, "kamu görevinde usulsüzlük" şüphesiyle gözaltına aldı. Soruşturma, cinsel istismar iddialarından değil, Andrew'un 2011'e kadar yürüttüğü ticaret temsilciliği görevi sırasında gizli hükümet raporlarını Epstein'a ilettiği öne sürülen e-postalardan kaynaklanıyor.

Andrew iddiaları reddediyor

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi olduğu iddia edilen eski Prens Andrew iddiaları reddediyor.

İngiltere'de, "kamu görevinde usulsüzlük" suçunun azami cezası müebbet hapis olarak uygulanıyor.

Kral Charles: "Gelişmeleri endişeyle öğrendim"

Kral Charles, kardeşiyle ilgili gelişmeleri, "derin endişeyle" öğrendiğini belirterek, "Hukuk kendi seyrinde ilerlemelidir" dedi ve tam bir soruşturmayı desteklediklerini açıkladı. Gözaltı, modern Britanya tarihinde bir kraliyet mensubunun ilk kez gözaltına alınması anlamına geliyor.

Kraliyet ünvanlarını kaybetmişti

Kraliçe II. Elizabeth'in üçüncü çocuğu olan Prensin, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde Epstein'le yakın ilişkisi içinde olduğu bilgiler yer almış, Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde prens olan Andrew'la ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

İddiaları reddeden ve Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek için tüm ünvanlarından feragat eden Andrew'un "Prens" ünvanı da yeni açıklanan belgeler sonrasında Kral Charles tarafından elinden alınmıştı.

Kaynak: ANKA

Kral Charles, Prens, Dünya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski Prens Andrew Gözaltında - Son Dakika

Yusuf Dikeç’in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu
Alev alev yandı Korkutan yangında hasar büyük Alev alev yandı! Korkutan yangında hasar büyük
Sigaraya bir zam daha İşte yeni fiyat listesi Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyat listesi
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama

18:27
Burası İngiltere değil Türkiye Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
17:32
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
17:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 18:39:05. #7.11#
SON DAKİKA: Eski Prens Andrew Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.