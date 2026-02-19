Eski Prens Andrew Gözaltında

(ANKARA) - İngiltere Kralı 3. Charles'ın, Epstein bağlantıları nedeniyle ünvanlarını kaybeden kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un, "kamu görevinde usulsüzlük" şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturmanın, Andrew'un 2011'e kadar yürüttüğü ticaret temsilciliği görevi sırasında gizli hükümet raporlarını Epstein'a ilettiği öne sürülen e-postalardan kaynaklandığı öne sürüldü.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, polis, Kraliyet Ailesi üyesi eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor'ı, "kamu görevinde usulsüzlük" şüphesiyle gözaltına aldı. Soruşturma, cinsel istismar iddialarından değil, Andrew'un 2011'e kadar yürüttüğü ticaret temsilciliği görevi sırasında gizli hükümet raporlarını Epstein'a ilettiği öne sürülen e-postalardan kaynaklanıyor.

Andrew iddiaları reddediyor

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi olduğu iddia edilen eski Prens Andrew iddiaları reddediyor.

İngiltere'de, "kamu görevinde usulsüzlük" suçunun azami cezası müebbet hapis olarak uygulanıyor.

Kral Charles: "Gelişmeleri endişeyle öğrendim"

Kral Charles, kardeşiyle ilgili gelişmeleri, "derin endişeyle" öğrendiğini belirterek, "Hukuk kendi seyrinde ilerlemelidir" dedi ve tam bir soruşturmayı desteklediklerini açıkladı. Gözaltı, modern Britanya tarihinde bir kraliyet mensubunun ilk kez gözaltına alınması anlamına geliyor.

Kraliyet ünvanlarını kaybetmişti

Kraliçe II. Elizabeth'in üçüncü çocuğu olan Prensin, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde Epstein'le yakın ilişkisi içinde olduğu bilgiler yer almış, Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde prens olan Andrew'la ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

İddiaları reddeden ve Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek için tüm ünvanlarından feragat eden Andrew'un "Prens" ünvanı da yeni açıklanan belgeler sonrasında Kral Charles tarafından elinden alınmıştı.