Tayland eski Başbakanı Thaksin Şinavatra şartlı tahliye edildi

Tayland'ın eski Başbakan Thaksin Şinavatra, geçmişteki yolsuzluk ve yetkiyi kötüye kullanma suçlamaları nedeniyle aldığı hapis cezasının 8'inci ayında şartlı tahliyeyle serbest bırakıldı. Bangkok basını, Tayland'da mahkemenin, bir yıllık hapis cezasının 8 ayını çeken eski Başbakan Thaksin Şinavatra'nın şartlı tahliyesine karar verdiğini duyurdu. Bangkok'taki cezaevinden tahliye edilen Şinavatra, şartlı tahliye kapsamında kalan 4 aylık hapis cezası boyunca elektronik kelepçe takacak.
Tayland Yüksek Mahkemesi, Şinavatra'ya geçmişteki yolsuzluk ve yetkiyi kötüye kullanma suçlamalarından aldığı cezalar kapsamında Eylül 2025'te 1 yıl hapis cezası vermişti.
