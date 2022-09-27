Eski Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'dan, skandal tehdit! Türkiye'yi Tripoliçe Katliamı üzerinden uyardı - Son Dakika
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Eski Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'dan, skandal tehdit! Türkiye'yi Tripoliçe Katliamı üzerinden uyardı

27.09.2022 15:47

Eski Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, on binlerce Türk'ün de öldürüldüğü Tripoliçe Katliamı'na atıfta bulunarak skandal bir tehditte bulundu. Pavlopulos, "Türk ordusu Yunanistan'ın bir karışına bile dokunmaya cesaret ederse, Tripoliçe'de yenilen Türk hanedanları ile aynı kaderi paylaşacaktır" ifadelerini kullandı.

1821 yılının Mart ayında Mora Yarımadasının güneyinde Yunan isyanı baş gösterdi. İsyancı çeteler Mora'da stratejik açıdan önemli rol oynayan, Türklerin, Rumların ve Yahudilerin iç içe yaşadığı Tripoliçe'yi kuşattı. 23 Eylül 1821'de siviller, kadın-çocuk ayrımı yapılmadan, işkenceyle katledildi.

TARİHTE KARA BİR LEKE OLARAK YERİNİ ALDI

On binlerce Türk, Yahudi ve Arnavut'un barbarca katledilmesi, tarihte kara bir leke olarak yerini aldı, "Tripoliçe Katliamı" olarak anıldı. Sivil katliama imza atanları kahraman olarak gören Yunanistan ise onların heykellerini dikti.

ESKİ YUNAN CUMHURBAŞKANI'NDAN SKANDAL TEHDİT

Katliamın yıldönümünde Mora'da konuşan eski Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Tripoliçe'de yaşananlara atıfta bulunarak, bir skandala imza attı. Pavlopulos "Türk ordusu Yunanistan'ın bir karışına bile dokunmaya cesaret ederse, Tripoliçe'de yenilen Türk hanedanları ile aynı kaderi paylaşacaktır" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN DA TRİPOLİÇE'DEKİ KURBANLARI ANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamın yıldönümünde Tripoliçe'deki kurbanları anmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23 Eylül 1821 günü gerçekleştirilen, binlerce Müslüman Türk'ün, Arnavut kardeşlerimizin ve Yahudilerin acımasızca, barbarca katledildiği Tripoliçe Katliamı'nı unutmadık, unutmayacağız" mesajını paylaşmıştı.

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SON DAKİKA: Eski Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'dan, skandal tehdit! Türkiye'yi Tripoliçe Katliamı üzerinden uyardı - Son Dakika
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