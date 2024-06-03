Suriye\'yi sarsan iddia: Beşar Esad\'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiği öne sürülürken konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Ancak bilgiler resmiyet kazanmadı.

Tasnif News'in aktardığına göre 48 yaşındaki Esma Esad'ın ölüm haberi ilk olarak Suriyeli muhalif haber sitesi Sham Plus tarafından duyuruldu. Şam'daki Tasnim muhabiri ise ölüm iddiasının herhangi bir resmi kaynak tarafından doğrulanmadığını bildirdi.

LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Esma Esad'la ilgili en son Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, çeşitli semptom ve klinik belirtilerin görülmesinin ardından tıbbi muayene ve testlerden geçirildiği ve akut miyeloid lösemi teşhisi konulduğu belirtilmişti.

2019'DA MEME KANSERİNİ YENMİŞTİ

Aynı açıklamada Esma Esad'ın izolasyon şartlarını içeren özel bir tedavi protokolüne tabi tutulacağı, bu nedenle kamusal faaliyetlerden uzak kalacağı aktarılmıştı. Esma Esad, 2018'de erken teşhis edilen meme kanserini Ağustos 2019'da yendiğini açıklamıştı.