Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

Suriye\'yi sarsan iddia: Beşar Esad\'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın lösemi teşhisi konulan eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Ancak sosyal medyada yapılan ölüm haberleri şimdiye kadar teyit edilemedi.

03.06.2024 18:13
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiği öne sürülürken konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Ancak bilgiler resmiyet kazanmadı.

Tasnif News'in aktardığına göre 48 yaşındaki Esma Esad'ın ölüm haberi ilk olarak Suriyeli muhalif haber sitesi Sham Plus tarafından duyuruldu. Şam'daki Tasnim muhabiri ise ölüm iddiasının herhangi bir resmi kaynak tarafından doğrulanmadığını bildirdi.

Esma Esad'ın Ölüm İddiaları Sosyal Medyada Yayılıyor Ancak Doğruluk Kazanmadı

LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Esma Esad'la ilgili en son Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, çeşitli semptom ve klinik belirtilerin görülmesinin ardından tıbbi muayene ve testlerden geçirildiği ve akut miyeloid lösemi teşhisi konulduğu belirtilmişti.

2019'DA MEME KANSERİNİ YENMİŞTİ

Aynı açıklamada Esma Esad'ın izolasyon şartlarını içeren özel bir tedavi protokolüne tabi tutulacağı, bu nedenle kamusal faaliyetlerden uzak kalacağı aktarılmıştı. Esma Esad, 2018'de erken teşhis edilen meme kanserini Ağustos 2019'da yendiğini açıklamıştı.

Beşşar Esed, Esma Esad, Lösemi, Suriye, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmetali Karatay: Lütfen burdaki suryeliler esme yengemizin cenazesine gidin birda orda kalın geri gelmeyin 32 5 Yanıtla
    Hüsamettin Ürünveren: Allah senin gibilerin eline mazlum insanları bırakmasın 5 19 ferhat eser: mehmetali vefat üzerinden dalga geçilmez siyaset yapılmaz din sisayete hiç karıştırılmaz yaptığın çok yanlış 4 6 Murat Çoker: adam haklı bizzz mazlumm olduk kendi ulkemizde nee mazlumundan bahsediyorsunuz yaa siz cok isteyen onlarla beraber gitsin dahada gelmesin benim türk vatandaşım mazlum olmuşken ben kimseyi dusunemem once canım cigerim dostum sonra başkası mehmet ali kardesim dogru demiş.. 1 0 mustafa sagdic: hzudamettin mazlumun nargile ictigi taciz ettigi adam oldurdugu nerede gorulmus 0 0
  • Armağan atış: Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste derler onca insanı öldür yerinden yurdundan et ilahi adalet tecelli eder seninde canın yanar 7 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic: ulkemde multeci istemiyorum. hani halkin dedigi olurdu. halk istemiyor multecileri 0 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic: ulkede multeci istemiyoruz. daha niye zorla getirip nargile icirtiyorsunuz ki hayirdir ? 0 0 Yanıtla

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