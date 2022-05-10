Esrarengiz bir Rus oligark ölümü daha: Lukoil'in eski yöneticisi Subbotin şaman ayininde kurbağa zehrinden öldü - Son Dakika
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Esrarengiz bir Rus oligark ölümü daha: Lukoil'in eski yöneticisi Subbotin şaman ayininde kurbağa zehrinden öldü

10.05.2022 09:02
Esrarengiz bir Rus oligark ölümü daha: Lukoil'in eski yöneticisi Subbotin şaman ayininde kurbağa zehrinden öldü

Rus petrol devi Lukoil'in eski genel müdürü ve milyarder Alexander Subbotin, tedavi amacıyla gittiği şamanın verdiği kurbağa zehri ile öldü. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminden bu yana Rus oligarklar, esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetmeye devam ediyor. Subbotin, bir süre önce "Novaya Transportnaya Kompaniya" adlı lojistik şirketinin başına geçmişti.

Rus petrol devi Lukoil'in eski üst düzey yöneticilerinden Aleksandr Subbotin, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bir şaman ayininde yaşamını yitirdi.

"AKŞAMDAN KALMALIKTAN ARINMA" SEANSI

Milyarder Aleksandr Subbotin'in, Moskova'nın Mıtişi ilçesinde düzenlenen şaman ayininde "akşamdan kalmalıktan arınma" seansında, "alternatif tıp" adı altında kurbağa zehri ve horoz kanı kullanıldığı bildirildi.

FENALAŞMASINA RAĞMEN SAĞLIK EKİBİ ÇAĞRILMADI

Aleksandr Subbotin'in fenalaşmasına rağmen ayinde bulunan kişilerin sağlık ekibi çağırmadığı ve Korvalol adı verilen bitkisel içerikli bir ilaç kullanarak hastayı iyileştirmeye çalıştıkları aktarıldı.

LUKOİL'İN ÜST DÜZEY İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

Eskiden Lukoil'in yönetim kurulu üyesi olan Subbotin, daha sonra "Novaya Transportnaya Kompaniya" adlı lojistik şirketinin başına geçmişti.

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Son Dakika Dünya Esrarengiz bir Rus oligark ölümü daha: Lukoil'in eski yöneticisi Subbotin şaman ayininde kurbağa zehrinden öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esrarengiz bir Rus oligark ölümü daha: Lukoil'in eski yöneticisi Subbotin şaman ayininde kurbağa zehrinden öldü - Son Dakika
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