Etiyopya'da Heyelan: Ölü Sayısı 257'ye Çıktı

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(ANKARA) - Hafta başında güneybatı Etiyopya'yı vuran heyelanlarda ölenlerin sayısının 257'ye çıktı. BM İnsani İşler Ofisi (OCHA) ölü sayısının 500'e ulaşabileceği bildirdi.

Etiyopya'nın Gofa bölgesindeki dağlık alanda pazar gecesi şiddetli yağışlar nedeniyle bir toprak kayması yaşandı. Toprak altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken ikinci bir toprak kayması meydana geldi.

Etiyopya ulusal afet risk yönetim komisyonu salı günü heyelanda ölenlerin sayısı 229'a çıktığını söyledi. OCHA'nın perşembe günü paylaştığı güncel bilgilere göre heyelanda en az 257 hayatını kaybederken, en az 125 kişi yerinden oldu ve 12 kişi yaralandı. Daha fazla toprak kayması riski nedeniyle 15 binden fazla kişinin hemen tahliye edilmesi gerektiği belirtildi.

Arama ve kurtarma operasyonları devam ediyor. OCHA ölü sayısının 500'e kadar yükselebileceğini söyledi. Gofa yetkililerinin Facebook'ta yayınladığı görüntülerde, insanların çıplak elleriyle çamur içinde kazı yaparak arama kurtarma faaliyetlerine katkıda bulunmaya çalıştığı görülüyor.