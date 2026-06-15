Etiyopya\'da Otobüs Kazası: 31 Ölü

ETİYOPYA'nın Amhara bölgesinde başkent Addis Ababa'ya gitmekte olan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 31 kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya'nın Amhara bölgesinde başkent Addis Ababa'ya gitmekte olan yolcu otobüsünün sabah saatlerinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 31 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.