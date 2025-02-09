Etna Yanardağı\'nda Güçlü Lav Akışı Meydana Geldi

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İTALYA'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da lav akışı meydana geldi.

Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğe sahip Etna Yanardağı'nın 'Bocca Nuova (Yeni Ağız)' isimli kraterinin güney yamacında oluşan bir çatlaktan dün akşam saatlerinde güçlü bir lav akışı gerçekleştiği kaydedildi. Yanardağda son günlerde aralıklı olarak kül püskürtme faaliyeti gözlendiği de belirtildi.