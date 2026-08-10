Etna Yanardağı Patladı, Uçuşlar Durduruldu
Etna Yanardağı'nın püskürttüğü kül nedeniyle Katanya Havalimanı'na uçuşlar geçici olarak durdu.
İTALYA'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın, kül püskürttüğü bildirildi.
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın oluşturduğu kül bulutu nedeniyle Katanya Havalimanı'na uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Etna'dan yükselen külün havalimanı çevresindeki hava sahasına yayılması üzerine geliş uçuşlarının yerel saatle 15.00'e kadar askıya alındığı kaydedildi.
Kaynak: DHA
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