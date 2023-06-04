Euphoria'nın yıldız oyuncusu Sydney Sweeney, büyükannesini setlere götürüyor - Son Dakika
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Euphoria'nın yıldız oyuncusu Sydney Sweeney, büyükannesini setlere götürüyor

04.06.2023 23:53

Euphoria dizisinin yıldız oyuncularından Sydney Sweeney, popüler bir lise öğrencisi olan Cassie Howard karakterine can veriyor. Sweeney, müstehcen sahneleri bulunan diziyi ailesiyle birlikte izlediğini ve büyükannesinin kendisine destek verdiğini söyledi. Ancak babası ve büyükbabası, Sweeney'in oynadığı rol hakkında konuşmak istemedikleri için odadan çıktılar.

Euphoria dizisinin yıldız oyuncularından Sydney Sweeney, popüler bir lise öğrencisi olan Cassie Howard karakterine can veriyor. Dizide, ergenlik dönemindeki bir grup lise öğrencisinin uyuşturucu, cinsellik ve suç içeren hikayeleri konu ediliyor.

"BÜYÜKANNEMİ SETLERİME GÖTÜRÜYORUM"

Kendisinin de müstehcen sahneleri bulunan Sweeney, diziyi aile üyeleriyle birlikte izlediğini söyledi. Annesinin kendisini sette ziyaret etmediği için şaşırmadığını dile getiren Sweeney, daha önce ne yaptığı konusunda pek bir fikri olmayan babasının şoka uğradığını söyledi.

Büyükannesinin kendisine destek verdiğini söyleyen ünlü oyuncu, "O benim büyük bir hayranım. Onu dünyanın dört bir yanındaki setlerime götürüyorum ve figüranlık yapıyor" diye konuştu.

"KAPIYI KAPATIP ODADAN ÇIKTILAR"

Babasıyla daha önce oynadığı rol üzerine konuşmadığını söyleyen 25 yaşındaki Sweeney, "Böyle konuları babanıza nasıl açabilirsiniz ki? Babamla genellikle iş hakkında çok konuşmayız, daha çok baba-kız gibi konuşuruz. Ne yaptığım hakkında çok bir fikri yoktu ancak büyükbabamla birlikte diziyi izlediklerinde kapıyı kapatıp odadan çıktılar" diye konuştu.

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SON DAKİKA: Euphoria'nın yıldız oyuncusu Sydney Sweeney, büyükannesini setlere götürüyor - Son Dakika
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