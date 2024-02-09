Everest Dağı\'na tırmananlar artık dışkılarını temizlemek zorunda

Dünya

Everest'e tırmanan kişilerin, dağın zirvesine dışkısını yapması yasaklandı. Başlangıç noktası ile zirve arasında yaklaşık üç ton insan dışkısı olduğunu söyleyen Pasang Lhamu bölgesi belediye başkanı, tırmanışçılardan dışkılarını ana kampa geri getirmesini istedi. Alınan kararla birlikte bölgenin temizliğinde önemli bir yol alınmış olunacak.

"İMAJIMIZ ZEDELENİYOR"

Belediye başkanı, "Kayaların üzerinde insan dışkısı görüldüğü ve bazı dağcıların hastalandığı yönünde şikayetler alıyoruz. Bu kabul edilemez ve imajımızı zedeliyor" açıklamasında bulundu.

SOĞUK NEDENİYLE DIŞKI YOK OLMUYOR

Dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'na ve yakındaki Lhotse Dağı'na tırmanacak dağcıların, ana kampta "dönüşlerinde kontrol edilecek" dışkı torbaları satın almaları gerekecek.

Aşırı soğuk nedeniyle, Everest'te bırakılan dışkılar tamamen yok olmuyor. Bölgedeki bir diğer dağ olanSouth Col'un 'açık tuvalet' lakabını aldı söyleniyor

HER YIL TEMİZLİK KAMPANYASI DÜZENLENİYOR

Everest'te ve bölgedeki diğer dağlarda çöp büyük bir sorun olmaya devam etse de Nepal ordusu öncülüğünde her yıl düzenlenen temizlik kampanyalarının sayısı da giderek artıyor.

8 BİN ADET DIŞKI TORBASI TEDARİK EDİLDİ

Mart ayında başlayacak tırmanış sezonu için tahminen 400 yabancı dağcı ve 800 destek personeli için ABD'den yaklaşık 8.000 dışkı torbası tedarik edildiği öğrenildi. Bu torbalar, insan dışkısını katılaştıran ve kokusuz hale getiren kimyasallar ve tozlar içeriyor.