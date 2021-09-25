Evin içinde korku dolu anlar! Hamaktaki bebek ve annesi yılanla burun buruna geldi

Yılanların evlere girdiği anlara ilişkin görüntüler zaman zaman gündem oluyor. Ancak bu sefer daha da tehlikeli bir durum yaşandı. Hamakta bebeğiyle sallanan anne, burunlarının dibine kadar gelen yılanı son anda fark etti. Annenin dikkati, belki de bebeğinin hayatının kurtulmasını sağladı.

YILANI GÖRÜNCE ÇIĞLIK ATTI

Hamakta sallanan kadın, kısa süreli uykuya daldı. Bir süre sonra uyanan kadın hamaktan inip bebeğini sallamaya devam etti. Bu sırada kendilerine yaklaşan dev yılandan habersiz olan kadın, yılanı görünce çığlık atarak bebeğini ani bir hamleyle hamaktan alıp uzaklaştı.

SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yılan bir süre sonra geri dönüp gitti.