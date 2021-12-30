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Facebook'taki sahte ev ilanı, bir kadını beş parasız bıraktı - Son Dakika
BBC

Facebook'taki sahte ev ilanı, bir kadını beş parasız bıraktı

30.12.2021 05:45
Facebook'taki sahte ev ilanı, bir kadını beş parasız bıraktı

Facebook'ta sahte kiralık ilanıyla dolandırılan bir kadın, ev arayanları nakit ödeme yapmadan önce daha dikkatli olmaları için uyardı.

Facebook'ta bin sterlinlik sahte bir kiralık ilanıyla dolandırılan bir kadın, ev arayanları nakit ödeme yapmadan önce daha dikkatli olmaları için uyardı.

Oğlu için İngiltere'nin batısındaki Staffordshire idari bölgesine bağlı Stoke-on-Trent şehrinde bir mülk bulmaya çalışan 60 yaşındaki Sasha takma adlı bir kadın, dolandırıcılar yüzünden beş parasız kaldığını söylüyor.

Sasha, "Durumu anladığımda gerçekten de midem bulandı" diyor.

Engelli ödeneği alan Sasha, oğlunun kız arkadaşından ayrıldıktan sonra yaşayacak bir yer bulması için borç aldı.

Facebook'ta uygun olduğunu düşündüğü bir evin ilanını gördü. ''Emlakçı" olduğunu söyleyen bir kişi ise ona ev sahibinin uzakta olduğunu ama evi hemen görmek isterse, pencerelerinden bakabileceğini söyledi.

O da öyle yaptı ve evin gerçek görüntüsünün ilandaki fotoğraflarla eşleştiğini gördü. Şirket ona antetli bir sözleşme gönderdi. Sasha, arkadaşları ve ailesinden sözleşmeye göz atmalarını istedi. Herkes sözleşmenin meşru göründüğü konusunda hemfikirdi.

Sasha, biraz daha borç alıp, depozitoyu ve bir aylık kirayı iki taksitte ödedi. Böylelikle evi başkasının tutmadığından emin olmak istiyordu. Sasha, "450 sterlin göndermem istendi ve anahtarlaınr ertesi gün kargo ile bana gönderileceği söylendi. Ancak anahtarlar gelmeyince yanlış adrese gönderildiklerini ve tekrar yollayacaklarını belirttiler" diyor.

Birkaç telefon görüşmesi ve mesajdan sonra Sasha, biraz daha para gönderdi, ancak kısa bir sürede işlerde bir terslik olduğunu fark etti.

Ev sahibiymiş gibi davranan erkekle bile yüzleşti. Sasha, "'Ben sözümün eriyim' dedi bana. Ve şimdi telefon numarası bile çalışmıyor" diyor.

Yemek yiyebilmek için bir gıda bankasından yardım almak zorunda kalan Sasha, "Kesinlikle kırıldım" diyor ve ekliyor:

"Parayı nasıl geri ödeyeceğime dair hiçbir fikrim yoktu. Bin sterlin az önce hesabımdan çıkmıştı."

Aylarca süren kargaşadan sonra, Sasha'nın bankası parayı bankanın dolandırıcılık departmanı aracılığıyla ödemeyi kabul etti. Sasha, herkesin o kadar şanslı olmadığını bildiğini de söylüyor.

Facebook'tan ev kiralamak güvenli mi?

Facebook'tan ev kiralamadan önce dikkate alınması gereken bazı noktalar:

İngiltere'nin dolandırıcılık ve siber suçlar için ulusal çağrı birimi Action Fraud, Ocak ayından bu yana çoğu çevrimiçi olmak üzere 4 bin 300'den fazla kiralık ilanın, toplam 6,4 milyon sterlinlik dolandırıcıkla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Pandemi sürecindeki kapanmaların dolandırılan insan sayısını artırdığı düşünülüyor çünkü bu süreçte ev arayanların birçoğu evleri sadece, sanal olarak görüntüleyebildi.

Staffordshire Emniyeti'nden Detektif Rob Hadgett, dolandırıcılık yaşayan herkesin polise ve Action Fraud'a başvurmasını tavsiye ediyor ve şöyle söylüyor:

"Kiralamayı düşündüğünüz mülkü ziyaret etmek veya sahibinin resmî onaylı bir ilan listesinde olup olmadığını kontrol etmek gibi adımlar atmak, kendinizi bu tür dolandırıcılıklardan korumaya yardımcı olacaktır."

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Staffordshire, Facebook, England, Borç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Facebook'taki sahte ev ilanı, bir kadını beş parasız bıraktı - Son Dakika Dünya

BBC

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