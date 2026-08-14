Farage, Clacton\'da Ara Seçimi Kazandı

İngiltere'de yükselişteki popülist sağcı Reform Partisi'nin lideri Nigel Farage, başlıca diğer siyasi partilerin boykot ederek aday çıkarmadığı Clacton'daki ara seçimi 22 binden fazla oyla kazandı. Farage'ın usulsüz mali yardım aldığı iddialarının ardından milletvekilliğinden istifa etme kararı, İngiltere'nin doğusundaki sahil kasabasında ara seçimi tetiklemişti. Nigel Farage hakkında mayıs ayında Tayland merkezli İngiliz kripto para yatırımcısı Christopher Harborne'dan aldığı "5 milyon sterlinlik hediyeyi beyan etmediği" gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. İngiltere'de Parlamento kuralları uyarınca, yeni seçilen milletvekillerinin, seçimlerden önceki 12 ay içinde aldıkları mali yardımları ve "kayıtlara geçmesi gereken menfaatleri" beyan etmeleri zorunlu.Seçim nedeniyle dondurulan soruşturma, 14 Ağustos'ta seçim sonucunun açıklanmasından saatler sonra yeniden başlatıldı. Farage İngiliz basınının soruşturmayla ilgili sorusuna, "Clacton seçmeni umursamadıktan sonra kimin umrunda" yanıtını verdi. Nigel Farage, ara seçimin oy sayımına katılmadı. Bununla ilgili açıklamasında, "Ezici bir zafer kazanmışken sahnede durup ne idiği belirsizler tarafından aşağılanmaya ve küçük düşürülmeye niyetim yok" dedi.Farage, Essex Polisi'nin kendisini "sonucu bozmayı ve değersizleştirmeyi amaçlayan organize bir kampanya" konusunda bilgilendirdiğini söyledi.BBC'nin edindiği bilgiye göre, Essex Polisi hiçbir adaya Clacton ara seçiminin oy sayımına katılmaması yönünde tavsiyede bulunmadı.Reform Partisi tarafından yapılan açıklamada, kararın parti liderinin güvenlik ekibinin bir "değerlendirmesi" sonucunda alındığı öne sürüldü. Muhafazakar Parti ara seçimi, "denetimden kaçmak amacıyla düzenlenmiş bir komedi" olarak nitelendirdi. Parti sözcüsü, "Bu anlamsız ara seçimde karşısında ciddi bir rakip bulunmayan Farage, toplam oy sayısını çok az artırabildi, 2019'da Muhafazakar Parti'den Giles Watling'in aldığı oydan daha az oy aldı ve kendi oy sayımında küçük düşmekten kaçınmak için saçma gerekçeler uydurmak zorunda kaldı" dedi.

Farage'ın ara seçimdeki tek önemli rakibi Kont Binface yaklaşık 9.500 oy alarak ikinci oldu. İngiliz komedyen Jonathan David Harvey'nin yarattığı siyasi hiciv karakteri ismini, çöp tenekesi şeklindeki kostümünden alıyor. Kont Binface, 2019'dan beri protesto amaçlı olarak farklı siyasi bölgelerden seçimlere aday oluyor. Clacton seçimi tarihindeki en iyi sonuç olarak kayıtlara geçti. Oy sayımının başlamasından birkaç saat sonra konuşan Nigel Farage, zaferini ilan etti ve Kont Binface'i "düzenin adayı" olarak nitelendirdi.Kont Binface ise buna, "son 20 yılda Britanya siyasetinin en baskın figürlerinden biri" olan Farage'ın, kendisi gibi "yalnız bir uzay savaşçısından" daha fazla düzenin parçası olduğunu söyleyerek yanıt verdi. Analiz: Farage, 'Burnham dopinginin' ardından 'önemli bir siyasi meydan okumayla' karşı karşıyaKamuoyu yoklamaları uzmanı Prof. John Curtice'e göre Farage'ın ara seçim çağrısından bu yana "seçim dünyası önemli açılardan değişti."Curtice, BBC'ye yaptığı açıklamada, ara seçim kararının hemen ardından "Reform'a verilen destek ulusal anketlerde belirgin şekilde düştü; yaklaşık %27 seviyesinden %24 civarına geriledi ve bu sabah da hala o seviyede" dedi.Bunun esas nedeninin başbakanlığa "Keir Starmer'ın yerine Andy Burnham'ın gelmesi" olduğunu söyleyen Curtice, "İşçi Partisi, Burnham dopingi olarak adlandırılan bir sıçrama yaşadı" ifadelerini kullandı."İşçi Partisi şu anda anketlerde Reform'un az farkla önünde bulunuyor ve Muhafazakarlar da onların dört puan gerisinde." Curtice'a göre Farage partisini "anketlerde yeniden lider konuma taşımak ve Reform ile Muhafazakarlar arasında hala belirgin bir fark olmasını sağlamak" istiyor. Ancak önünde "oldukça ciddi bir siyasi meydan okumayla" karşı karşıya. Bundan sonra ne olabilir? BBC News Siyaset Muhabiri Joe Pike'ın analizi: Soruşturmada Reform Partisi liderinin parlamentonun kurallarını ihlal ettiği sonucuna varılırsa, uygulanabilecek yaptırımlar ikinci bir ara seçime yol açabilir. Böyle bir durumda parti, seçimi yeniden kazanacağından emin.Lideri açısından kişisel moralin ötesinde, bu kampanya Reform Partisi için belki de en çok, partiye yerel seçmenlere ilişkin kapsamlı bir veri tabanı oluşturma fırsatı sunması bakımından faydalı oldu.Bu durum, parlamentonun Farage'ın mali işleriyle ilgili soruşturmasının sonunda ikinci bir ara seçimi tetiklemesi ve bu kez büyük partilerin de seçime katılması halinde son derece değerli olacak.Reform Partisi için daha önemli sorun ise ülke genelinde liderlerinin popülaritesinin düşüşte olduğuna işaret eden belirtilerin ortaya çıkması.

More in Common kuruluşundan kamuoyu araştırmacısı Luke Tryl, "Geçen yıl bu zamanlarda Farage, büyük parti liderleri arasında en yüksek beğeni oranına sahipti" diyor ve ekliyor: "Ancak bu ayın başlarında, genel seçimden [Temmuz 2024] bu yana en düşük puanına geriledi."Tryl, Farage'ı olumsuz değerlendirmelerin artmış olmasının yanında, daha az kişinin onun hakkında olumlu görüş bildirmesinİn de destek tabanında bir aşınma olduğunu gösterdiğine dikkat çekiyor.Araştırmalara göre seçmenlerin yaklaşık %80'i Nigel Farage'ın mali işleriyle ilgili soru işaretlerinden haberdar ancak bu konudaki görüşler farklılık gösteriyor.Tryl'e göre, "Farage'ın en güçlü destekçileri bunun çoğu zaman 'düzenin kurduğu bir tuzak' olduğu görüşünü benimsiyor. Muhalifleri içinse bu, ondan hoşlanmamak için ek bir neden oluşturuyor".Farage, Reform Partisini daha profesyonel bir yapıya kavuşturmayı, önemli ölçüde finansman sağlamayı ve Robert Jenrick ile Zia Yusuf gibi tanınmış isimleri bünyesine katmayı başardı. Böylece uzun siyasi kariyeri boyunca liderlik ettiği üçüncü siyasi partinin sadece tek bir kişiden ibaret olmadığını göstermeye çalıştı.Kendi kararıyla girdiği ve risk taşıyan bu ara seçim mücadelesinin ardından kendine güveniyor olabilir ancak rakipleri bunu para israfı ve kişisel bir utanç kaynağı olarak değerlendiriyor.Sonuçta bu ara seçimin Farage markasının değerini düşürüp düşürmeyeceğini ya da başbakanlık hedefi için bir sıçrama tahtasına dönüşüp dönüşmeyeceğine sahil kasabasındaki seçmenler değil, ülke genelindeki seçmenler karar verecek.Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.