Çay içmeye giden ASKİ ekiplerinin vidanjörü yandı, mahalleli canını zor kurtardı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi’ndeki kanalizasyon tıkanıklığı sebebiyle vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerini bölgeye çağırdı. Gelen ekipler de vidanjör ile sokaktaki kanalizasyonu temizlemek için çalışma başlattı.

VİDANJÖRÜ ÇALIŞIR DURUMDA BIRAKIP ÇAY İÇMEYE GİTTİLER, YANGIN ÇIKTI

İddiaya göre, bu sırada ekipler vidanjörü çalışır durumda bırakıp kahvehaneye çay içmeye gitti. Bu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle vidanjörde yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyürken Ömer Süzgen ve ailesi, vidanjör evlerinin önünde park halindeyken yangın çıktığı için güçlükle evden çıkıp canlarını kurtardı.

BİRÇOK EVDE İSE HASAR OLUŞTU

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürürken mahalledeki birçok evde ise hasar oluştu. Öte yandan yangın nedeniyle panik yaşayan mahalleli de sokağa döküldü. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

“EŞİM VE ÇOCUKLARIM ZOR KURTARDI KENDİLERİNİ”

Mahalleliden Ömer Süzgen, ekiplerin çay içmeye gittikleri sırada yangının çıktığını anlatarak, "Burada sürekli tıkanıklık var ve her geldiklerinde böyle yapıyorlar. Sonunda yangın çıktı, eşim ve çocuklarım zor kurtardı kendilerini. Biz şikayetçiyiz. Evimde hasar var" diye konuştu. Başka bir mahalle sakini ise, "Bu arabanın şoförü kahvehaneye çay içmeye gitmiş. O sırada yangın çıkmış. Adamın haberi yok" dedi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.