FBI Direktörü Wray, Trump Göreve Başlamadan İstifa Edecek - Son Dakika
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FBI Direktörü Wray, Trump Göreve Başlamadan İstifa Edecek

FBI Direktörü Wray, Trump Göreve Başlamadan İstifa Edecek

ABD Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Christopher Wray, Donald Trump başkanlık koltuğuna oturmadan önce istifa edeceğini duyurdu. Wray, Joe Biden'ın görev süresi sona erdiğinde de görevini bırakacağını belirtti.

12.12.2024 09:38  Güncelleme: 09:39
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Donald Trump başkanlık koltuğuna oturmadan önce görevinden istifa edeceğini ifade etti.

FBI Direktörü Christopher Wray, seçilen başkan Donald Trump göreve başlamadan önce görevinden istifa edeceğini açıkladı. Wray, yaptığı yazılı açıklamada, Joe Biden'ın 20 Ocak 2025'te sona erecek başkanlık döneminin bitiminde görevini bırakacağını belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya FBI Direktörü Wray, Trump Göreve Başlamadan İstifa Edecek - Son Dakika

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