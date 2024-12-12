FBI Direktörü Wray, Trump Göreve Başlamadan İstifa Edecek

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Donald Trump başkanlık koltuğuna oturmadan önce görevinden istifa edeceğini ifade etti.
FBI Direktörü Christopher Wray, seçilen başkan Donald Trump göreve başlamadan önce görevinden istifa edeceğini açıkladı. Wray, yaptığı yazılı açıklamada, Joe Biden'ın 20 Ocak 2025'te sona erecek başkanlık döneminin bitiminde görevini bırakacağını belirtti.
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