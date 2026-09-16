Fed kritik faiz kararını bu akşam açıklayacak, piyasalar 25 baz puanlık artış bekliyor - Son Dakika
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Fed kritik faiz kararını bu akşam açıklayacak, piyasalar 25 baz puanlık artış bekliyor

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Fed kritik faiz kararını bu akşam açıklayacak, piyasalar 25 baz puanlık artış bekliyor
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ABD Merkez Bankası (Fed) kritik faiz kararını bu akşam TSİ 21.30'da açıklayacak. Piyasalarda 25 baz puanlık artışla faizlerin yüzde 3,75-4 bandına gelmesi bekleniyor; bu, 2023'ten bu yana ilk artış olacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) kritik merkez bankası kararını bu akşam TSİ 21: 30'da açıklayacak.Piyasalarda 25 baz puanlık bir artışla, faizlerin %3,75-4 bandına gelmesi bekleniyor.Bu beklentinin arkasında petrol fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyondaki artış var.Fed faiz artırırsa, bu 2023'ten bu yana ilk artış olacak.Reuters ajansının aktardığına göre, büyük bir ankete katılan ekonomistlerin %93'ü bir faiz artışı bekliyor.Çoğunluğun beklentisi bu yönde olsa da, petrol fiyatları ve enflasyondaki artışın yavaşlama eğilimine girmesi nedeniyle faiz artırımının pas geçilmesi ihtimali görenler de var.Öte yandan büyük bankalardan JP Morgan, HSBC, UBS, Deutsche Bank ve Morgan Stanley Aralık ayında da 25 baz puanlık bir artış bekliyor.Goldman Sachs ise Aralık'ta ikinci bir faiz artışını destekleyecek güçlü bir gerekçe olmadığı görüşünde.Fransız haber ajansı AFP ise 25 baz puanlı bir artışın bile, ekonomik büyümeyi desteklemek için faizlerin düşük kalmasını isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ı kızdırmaya yeteceğini yazıyor.Piyasalar karar metnindeki mesajları bekliyorAjansa konuşan yatırım platformu eToro'nun küresel market stratejisti Lale Aköner piyasaların halihazırda 25 baz puanlık artışı fiyatladığını ve piyasalara bundan sonra yön verecek şeyin karar metninde yer alacak diğer ifadeler ve mesajlar olacağını söyledi.Polonya merkezli yatırım platformu XTB'nin araştırma direktörü Kathleen Brooks ise "Fed faiz artırmaz veya artırsa bile piyasaların beklediğinden daha güvercin bir tonda mesajlar verirse bunun tahviller için iyi olacağını düşünmüyorum" dedi ve ekledi: "Çünkü piyasalar o durumda dünyanın en önemli merkez bankasının enflasyonun kontrolünü kaybedeceğini düşünmeye başlar ve bu da altına değer kazandırır."Reuters'ın ekonomi editörü Mike Dolan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhuriyetçilerin Kasım'daki ara seçimi kazanması durumunda ülkedeki herkese 5 bin dolar verme planlarının Fed'in faiz kararında bir etkisi olmasını beklemediğini, Fed'in böylesi spekülatif vaatler yerine elindeki net verilerle karar vereceğini yazdı.Dolan'ın aktardığına göre bahis piyasalarında, hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde Demokrat çoğunluğu olması ihtimali %50'nin üzerinde görülüyor

Kaynak: BBC
Amerika Birleşik DevletleriAbd Merkez BankasıMerkez BankasıEkonomiFinansDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Fed kritik faiz kararını bu akşam açıklayacak, piyasalar 25 baz puanlık artış bekliyor - Son Dakika
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