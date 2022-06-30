Ferdinand Marcos Junior, Filipinler Devlet Başkanı olarak yemin etti - Son Dakika
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BBC

Ferdinand Marcos Junior, Filipinler Devlet Başkanı olarak yemin etti

30.06.2022 14:25
Ferdinand Marcos Junior, Filipinler Devlet Başkanı olarak yemin etti

Ferdinand Marcos Junior, Mayıs ayında tarihi bir seçim galibiyetinin ardından Rodrigo Duterte'nin yerini aldı.

Ferdinand Marcos Junior, başkent Manila'da düzenlenen bir törenle görevden ayrılan Rodrigo Duterte'nin yerini alarak Filipinler Devlet Başkanı olarak yemin etti.

Geçtiğimiz ay seçimleri ezici çoğunlukla kazanan Marcos Junior'ın göreve başlaması, 1986'daki halk isyanından sonra devrilen Marcos siyasi hanedanı için çarpıcı bir geri dönüş oldu.

Görevden ayrılan Rodrigo Duerte'nin kızı Sara ise başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

Yapılan yemin töreninde eşi ve üç oğluyla etrafa gülümseyerek el sallayan yeni başkan, göreve geldikten sonra yaptığı ilk konuşmada ise "Filipinlerin demokrasi tarihindeki en büyük seçim zaferi" için halkına teşekkür etti.

"Bongbong" lakabıyla da bilinen 64 yaşındaki lider, bu büyük "seçim zaferinin" ardından pandeminin yaralarını sarma yolundaki ülkeyi, hızla yükselen enflasyon ve artan borçla gölgelenen ekonomisiyle miras alıyor.

Kendisinden önceki Başkan Duterte, "uyuşturucuya karşı kanlı bir savaş" başlatmakla beraber bu sırada polisleri binlerce yargısız infaz için cesaretlendirmekle eleştiriliyordu.

Yemin töreni, Manila'daki Yüksek Mahkeme'nin "vergi kaçakçılığı nedeniyle verilen mahkumiyetlerin yeni başkanın göreve gelmesini engellemediğine" karar vermesinden birkaç gün sonra gerçekleşti. Ferdinan Marcos Junior hakkında vergi kaçakçılığı ve yolsuzluk soruşturmaları ile mahkumiyet kararları var.

Ayrıca dün Duerte'yi eleştiren haber sitesi Rappler'ı kapatma kararı açıklandı ve Marcos Junior da bu kararı desteklediğini belirtti.

Yeni Devlet Başkanı konuşması sırasında ülkeyi yirmi yıl demir yumrukla yöneten ve şu an hayatta olmayan babası Ferdinand Marcos'a saygılarını sundu.

Baba Marcos, ülkeyi sıkıyönetimle idare etti; mahkemeleri, işletmeleri ve medyayı kontrol etti. Binlerce muhalif tutuklandı, işkence gördü ve siyasi isimler öldürüldü.

Ardından 1986'da, kitlesel bir ayaklanmayla milyonlarca insan sokaklara döküldü, 28 yaşındaki Bongbong da dahil olmak üzere Marcos ailesi Hawaii'ye kaçtı. 1991'de Filipinler'e dönen Marcos Junior, o zamandan beri babasının başkanlık zamanlarını büyüme ve refahın "altın dönemi" olarak resmetti.

Virma Simonette habere katkıda bulundu.

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Filipinler'de Ferdinand Marcos devlet başkanlığı için yemin etti Filipinler'de Ferdinand Marcos devlet başkanlığı için yemin etti
Kaynak: BBC

Ferdinand Marcos, Rodrigo Duterte, Filipinler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ferdinand Marcos Junior, Filipinler Devlet Başkanı olarak yemin etti - Son Dakika

BBC
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