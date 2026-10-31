Fidan, Atlanta\'da G20 marjında Meksika Dışişleri Bakanı Álvarez ile görüştü

Fidan, Atlanta'da G20 marjında Meksika Dışişleri Bakanı Álvarez ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atlanta'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco Álvarez ile görüştü. Görüşme, toplantı marjında yapılan temaslar kapsamında gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atlanta'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco Álvarez ile görüştü.
Kaynak: DHA
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