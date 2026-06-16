Fidan: Hürmüz Boğazı'nın Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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Fidan: Hürmüz Boğazı'nın Önemi Vurgulandı

Fidan: Hürmüz Boğazı\'nın Önemi Vurgulandı
16.06.2026 17:16
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın güvenli geçişinin enerji güvenliği için kritik olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı, bölgede çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Bu mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ettiğini söyleyen Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladıkları üzere, bölgemize ve tüm dünyaya nefes aldıran bu adımın geçici bir sükunetten ziyade yapısal ve kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi en büyük temennimizdir. Nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte barış iklimini zehirleyebilecek söylemlerden ve İsrail'in süreci rayından çıkarmayı hedefleyecek olası sabotaj girişimlerinden mutlak surette kaçınılması elzemdir" ifadelerini kullandı.

Fidan, bu sonuca ulaşılmasında, ABD ve İran liderlerinin sergilediği siyasi iradeyi çok önemli bulduğunu belirterek, "Pakistan'ın ara buluculuk çabalarını takdirle karşılıyor, Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere verdikleri desteği de memnuniyetle not ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi, tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır" diye konuştu.

İlerleyen dönemde Türkiye'nin arzusunun mutabakatın daha geniş bir bölgesel barış perspektifine kapı aralaması olduğunu vurgulayan Fidan, Türkiye'nin bunun için çalıştığını dile getirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Fidan: Hürmüz Boğazı'nın Önemi Vurgulandı - Son Dakika

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