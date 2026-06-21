Fidan, Kahire'de Dışişleri Bakanları Toplantısına Katılacak - Son Dakika
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Fidan, Kahire'de Dışişleri Bakanları Toplantısına Katılacak

Fidan, Kahire\'de Dışişleri Bakanları Toplantısına Katılacak
21.06.2026 10:48
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan toplantısına katılacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan'ın, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek Türkiye-Mısır-Pakistan- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın dördüncüsüne katılacak. TSİ 10.45'te başlaması öngörülen toplantı basına kapalı gerçekleştirilecek. Bakan Fidan'ın bugün ayrıca; Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edilmesi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşmesi ve ABD Başkanı'nın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'u kabul etmesi öngörülüyor.

Kaynak: DHA

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