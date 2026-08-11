Fidan, Libya'da Başbakan Dibeybe ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Başbakan Abdülhamid Dibeybe ile buluştu.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi.
Kaynak: DHA
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