Fidel Castro\'nun Kızı Alina\'dan Anılar

Fidel Castro'nun resmi olarak kabul edilen tek kızı Fernandez, 20. yüzyılın en ünlü ve tartışmalı politikacılarından biriyle bağlantılı yaşam öyküsünü BBC News Mundo'ya anlattı. Alina Fernandez'in hatırlayabildiği kadarıyla Fidel Castro çocukluğundan beri onu sık sık ziyaret ederdi. Çocukluğunun büyük bir bölümünde bunun sebebinin farkında değildi. Küba'yı neredeyse 50 yıl boyunca demir yumrukla yöneten adam öz babasıydı.Alina, 1956'da başkent Havana'da, Castro ile Havana'nın yüksek sosyetesinden güzel bir genç kadın, Naty Fernandez, arasındaki evlilik dışı ilişki sonucu dünyaya geldi. O zamanlar Castro, üç yıl sonra diktatör Fulgencio Bastista'yı devirip Karayip adasında otokratik bir komünist rejim kuracak gerilla hareketinin liderlerinden biriydi.Sonraki yıllar boyunca, yaklaşık üç milyon kişinin komşu ABD'ye kaçtığı tahmin ediliyor. Bunlar arasında Castro'nun kendi kızı da vardı.1959'dan 2008'e kadar iktidarda kalan ve Kasım 2016'da kanserden ölen Castro, 13 Ağustos'ta 100. yaş gününü kutlayacaktı.Resmi olarak kabul edilen tek kızı Fernandez, 20. yüzyılın en ünlü ve tartışmalı politikacılarından biriyle bağlantılı bir yaşam öyküsünü anlatmak üzere Miami'de BBC News Mundo'yu ağırladı ve "babası" olarak görmeyi asla istemediği birine dair hikayeler paylaştı.

İlk anılar ve gece ziyaretleriCastro ile ilgili ilk anısı, daha önce Mickey Mouse çizgi filmlerinin gösterildiği televizyon kanallarını dolduran sakallı bir adamdı.70 yaşındaki kadın, "Mickey Mouse ortadan kayboldu" diye hatırlıyor ve yerini "araçlardan sarkan sakallı adamlar aldı, bunlar beni epey korkuttu ve günlerce televizyon ekranında kaldılar."Ülkenin dönüşümü, kendi ailesi de dahil birçok aileyi böldü. Annesi devrimi kucakladı. Ancak diğer akrabaları - Alina'nın o zamanlar babası olduğuna inandığı Orlando Fernandez de dahil- her şeyi geride bırakıp ABD'ye giden bir uçağa binmeyi seçtiler.

Alina, ne olup bittiğini tam anlamadan büyürken, yeni Küba lideri ara sıra ziyaret ediyordu. Castro'nun onunla oturma odasının zemininde oynadığını ve hediyeler getirdiğini hatırlıyor. Bunlar arasında çok tuhaf bir hediyeyi de hatırlıyor. "Bana kendi gibi giydirilmiş bir bebek verdi ve ben de o bebeğin sakalındaki küçük tüyleri yoluyordum çünkü benim için o bir bebekti."Gerçek ortaya çıktıAncak 10 yaşına geldiğinde biyolojik babası hakkındaki gerçeği öğrendi."Annem bana söyledi. Okulumu değiştirecekti ve sokakta birinin bunu bana ağzından kaçırmasını istemiyordu."

Castro, ara sıra yaptığı ziyaretlerle zaten bir nevi baba figürü haline gelmişti ama bu haber ona yine de "ihanet ve aldatma hissi" verdi. En yakın arkadaşı da dahil çevresindeki birçok kişi gerçek babası hakkındaki söylentilerin farkındaydı."Bu palyaçonun sırrıydı, bütün sirk bunu biliyordu" diyor ironik bir şekilde. Fernandez, yıllarca gerçek babasını kamuoyu önünde kabul etmeyi reddettiği için soyadını Castro olarak değiştirmedi."Bana kızı olup olmadığım sorulduğunda 'Hayır' derdim ve bir gün aniden soyadımı değiştirerek ortaya çıkmak onur kırıcı olurdu. Bunun bir anlamı olmadığını düşündüm."

Fernandez büyüdükçe, babasıyla birlikte Küba'ya dayatılan yeni sisteme karşı da hayal kırıklığı ve umutsuzluk beslemeye başladı. Fidel Castro'nun kızı olduğunu öğrenen birçok kişi, lidere iletmesi için mektuplar verirdi."Bunlar, aile üyeleri idam edilmiş ve kendileri için yaşayan bir cehennem olan bu ülkeden ayrılma izni almaya çalışan insanlardı."Lider etrafında bir de kişilik kültü vardı."Yedi saat süren ve izlemek zorunda kaldığımız, ertesi gün de sınıflarda işlediğimiz televizyon konuşmaları yapan bir adam (Castro) vardı... Bu bir kabustu. Sanki bir akıl hastanesinde yaşıyormuş gibi hissediyordunuz" diyor. Fernandez ve annesinin Fransa'da bir süre geçirmesinin ardından Castro'nun ziyaretleri seyrekleşti. Fernandez'in anlattığına göre, Castro onları annesinden uzaklaşmak için oraya göndermişti. O zamandan itibaren, Küba liderinin zaman zaman hayatına ani ve tutarsız kararlarla girdiğini, örneğin eş adaylarını reddettiğini veya farklı bir okula naklettiğini söylüyor."Bunlar hep çılgın fikirlerdi. Ona bağımlı olmadan yaşamayı öğrendim" diye hatırlıyor.

Fidel Castro'nun özel hayatında nasıl biri olduğu sorulduğunda, Fernandez zeki, kurnaz, kibar ve "sonsuz bir merak" sahibi olarak tanımlıyor. Ancak babasının kendisine birkaç kez yalan söylediğini de iddia ediyor."Bana bir şey söylediğini unutur, sonra da başka bir şey anlatırdı."Baba ve kız arasındaki konuşmalar da kolay değildi. "O, kendi kendine konuşmayı seven bir insandı. Benimle konuşmak istiyorsa, benimle konuşmak için değil, kendi sesini duymaya devam etmek içindi" diyor kızı.

Havana'dan kaçışFernandez, çok genç yaşlardan itibaren Küba'yı terk etmek istediğini söylüyor. Babasından giderek uzaklaştığını, kurduğu sistemi reddettiğini ve günlük hayatı altüst eden kıtlıklardan muzdarip olduğunu belirtiyor.Yurtdışına seyahat etmek için birkaç kez girişimde bulunduğunu ancak rejimin kendisine izin vermediğini söylüyor.1990'ların başlarında, Sovyet bloğunun çöküşü Küba'da "özel dönem" olarak adlandırılan, açlık ve elektrik kesintilerinin damga vurduğu zorluklarla dolu bir dönemi tetikledi. Fernandez zaten açık bir muhalifti ve başkomutanın kızı olmasına rağmen tutuklanmaktan korkuyordu."Gece yarısı bir araba kapısından gelen herhangi bir ses, sanki sizi almaya geliyorlarmış gibi düşünmenize neden oluyordu."

Fırsat, 19 Aralık 1993'te, yakın arkadaşlarının düzenlediği titiz bir operasyonla geldi. İspanyol bir kadın Fernandez'e pasaportunu ve uçak biletini ödünç verdi. Başka bir kişi de belgeyi değiştirip Fernandez'in kullanabileceği hale getirdi ve Fernandez taksiyle başkent Havana'daki havaalanına gitti."Taksiye bindiğim andan itibaren, pratik yapmak için İspanyol gibi konuşmaya başladım çünkü havaalanına vardığımda konuşmamı isterlerse, aksanım olması gerekiyordu. ve şoförü de kandırdım."Tanınmamak için peruk takıp ağır makyaj yaparak havaalanına geldi."Gümrükten sorunsuz geçtim. Uçuş gecikti, ben de sessizce oturup kitap okudum ve 'Ne olacaksa olacak' diye düşündüm."Uzun bir bekleyişin ardından uçağa biniş sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Madrid'e uçtu ve daha sonra ABD'ye giriş izni aldı.Ardından, 16 yaşında olan tek kızı için Küba'dan çıkış izni başvurusunda bulundu. ABD'li insan hakları lideri Rahip Jesse Jackson arabuluculuk yaptı ve ikisi nihayet 1994 Yeni Yılı'nı birlikte kutlamak için tam zamanında yeniden bir araya geldi.

Fernandez, 2001 yılında Miami'ye daimi olarak yerleşmeden önce ABD ve İspanya arasında gidip geldi.'40 yaşında, gerçekten de Castro'nun kızı oldum'Sürgününün başlangıcından itibaren, onlarca yıl saklamaya çalıştığı ilişki, adadaki durumu kınamak için bir araç haline geldi. "Küba'da asla yapmak istemediğim şeyi - yani Fidel Castro hakkında konuşmayı veya kendimi onun ailesinin bir parçası olarak kabul etmeyi - burada yaptım. 40 yaşında, gerçekten Fidel Castro'nun kızı oldum" diyor.1997'de, İspanya'da çok satanlar arasına giren ve daha sonra birçok dile çevrilen otobiyografik kitabı "Alina: Fidel Castro'nun Asi Kızının Anıları"nı yayınladı.Fidel Castro'nun 25 Kasım 2016'daki ölüm haberini nasıl karşıladığı sorulduğunda şu yanıtı veriyor. "Ne büyük bir trajediyle ne de büyük bir sevinçle. Benim için bir şok olmadı."Şu anda, Castro ailesinin siyasi mirasçısı Miguel Diaz-Canel'in başkanlığı altında Küba, birçok kişinin Özel Dönem'den daha kötü diye tanımladığı bir süreçten geçiyor. ABD'nin 60 yıldır sürdürdüğü ambargoyu daha da sıkılaştırmasıyla birlikte sürekli elektrik kesintileri, kıtlık ve açlık yaşanıyor ve durum giderek kötüleşiyor. Fernandez'e göre, mevcut kriz babasının dayattığı siyasi ve ekonomik sistemin bir ürünü."Devlet tüm işletmeleri ele geçirdiğinde, herkes başsız kalır."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .