FİLİPİNLER'in güneyinde küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Filipinler'in güneyindeki Maguindanao del Sur eyaletine bağlı Ampatuan kasabasında yerel saatle 14.00 sıralarında Beech King Air 350 tipi küçük uçak pirinç tarlasına düştü. Kazada uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti.
Uçaktaki 3 kişinin yabancı uyruklu olduğu, kimliklerinin belirlenmesi için inceleme yapıldığı belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Filipinler'de Küçük Uçak Düşmesi: 4 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?