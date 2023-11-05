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Filipinler'de radyo programcısı canlı yayında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi - Son Dakika

Filipinler'de radyo programcısı canlı yayında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Son Güncelleme: 05.11.2023 15:47

Filipinler'de radyo programcısı Juan Jumalon, evinde canlı yayındayken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Saldırgan, Jumalon'un altın kolyesini alıp kaçarken, olayın nedeni henüz bilinmiyor.

Filipinler'de radyo programı sunucusu Juan Jumalon, evinde canlı yayındayken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

CANLI YAYINDAYKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Polis yaptığı açıklamada Jumalon'un, Facebook'taki canlı yayın sırasında, stüdyo olarak da kullandığı Misamis Occidental vilayetinin Calamba bölgesindeki evine "dinleyici" olarak giren saldırganın 2 el ateş etmesi sonucu öldüğünü kaydetti. Açıklamada saldırganın, Jumalon'un altın kolyesini alarak kendisini dışarda bekleyen işbirlikçisiyle motosiklete binerek kaçtığı belirtildi.

"GAZETECİLERE YÖNELİK SALDIRILARA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Saldırının nedeninin bilinmediği ifade edilen açıklamada, saldırganların yüzünün canlı yayında görülmediği ancak kimliklerine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ise yaptığı yazılı açıklamada, "Demokrasimizde gazetecilere yönelik saldırılara müsamaha gösterilmeyecek ve basın özgürlüğünü tehdit edenler eylemlerinin tüm sonuçlarıyla karşı karşıya kalacaklardır." ifadesini kullandı. Filipinler Ulusal Gazeteciler Birliği, Jumalon'la birlikte, ülkede 1986'dan beri 199 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Filipinler'de radyo programcısı canlı yayında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi - Son Dakika
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