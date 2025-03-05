Filipinler'de Tatbikat Sırasında Kaybolan Savaş Uçağının Enkazına Ulaşıldı - Son Dakika
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Dünya

Filipinler'de Tatbikat Sırasında Kaybolan Savaş Uçağının Enkazına Ulaşıldı

Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait FA-50 tipi savaş uçağı tatbikat sırasında kayboldu, enkaza ulaşıldı ve iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

05.03.2025 16:04  Güncelleme: 16:35
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TATBİKAT sırasında kaybolan Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait FA-50 tipi savaş uçağının enkazına ulaşıldığı ve uçaktaki 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, dün tatbikat sırasında kaybolan Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait FA-50 tipi savaş uçağının enkazına ulaşıldığını ve uçaktaki 2 pilotun yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kurtarma ekiplerinin, savaş uçağının enkazını ve iki pilotunun cenazelerini güneydeki dağlık bölgede buldukları açıklandı.

Askeri yetkililer, FA-50 tipi savaş uçağının, güney Bukidnon eyaletindeki hedef bölgeye ulaşmadan hava kuvvetlerinin diğer uçağıyla iletişimi kaybettiğini bildirdi. Diğer uçağın ise Cebu eyaletinin merkezindeki hava üssüne güvenli şekilde döndüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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