TATBİKAT sırasında kaybolan Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait FA-50 tipi savaş uçağının enkazına ulaşıldığı ve uçaktaki 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, dün tatbikat sırasında kaybolan Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait FA-50 tipi savaş uçağının enkazına ulaşıldığını ve uçaktaki 2 pilotun yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kurtarma ekiplerinin, savaş uçağının enkazını ve iki pilotunun cenazelerini güneydeki dağlık bölgede buldukları açıklandı.
Askeri yetkililer, FA-50 tipi savaş uçağının, güney Bukidnon eyaletindeki hedef bölgeye ulaşmadan hava kuvvetlerinin diğer uçağıyla iletişimi kaybettiğini bildirdi. Diğer uçağın ise Cebu eyaletinin merkezindeki hava üssüne güvenli şekilde döndüğü belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Filipinler'de Tatbikat Sırasında Kaybolan Savaş Uçağının Enkazına Ulaşıldı - Son Dakika
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